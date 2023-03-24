Aras Kargo ana sponsorluğuyla gerçekleşen WORLDEF E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı’nda, e-ticaret ve e-ihracata ilişkin olanaklar, güncel gelişmeler ve iş birliği fırsatları ele alındıBURSA (İGFA) - Aras Kargo’nun ana sponsoru olduğu Bursa WORLDEF E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı Bursa Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Bursa ve komşu illerden temsilcilerin katıldığı konferansta, e-ticaret ve e-ihracata ilişkin bölge özelinde olanakları, iş birliği fırsatlarını ve ekosistemdeki yeni gelişmeleri değerlendirdi.

Etkinliğin ana sponsoru olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren Aras Kargo Acente İlişkileri ve Kanal Yönetimi Direktörü Damla Erarslan, şirketin son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla e-ticaret ve e-ihracat alanında faaliyet gösteren tüm işletmelerin güvenilir iş ortağı olmaya hazır olduklarını vurguladı.

“Tarih boyunca ticaretin en önemli duraklarından biri olmuş bu kadim kentin, geleceğin ticaretinde oynayacağı rolü konuştuğumuz tarihi bir kavşaktayız” sözleriyle konuşmasını açan Erarslan, rakamlarla e-ticaretteki büyümenin altını çizdi. “Bu hızlı büyümede Bursa’nın harekete geçmeyi bekleyen önemli bir potansiyeli var” ifadelerini kullanan Erarslan, “2021 yılı itibarıyla ülkemizde e-ihracatının genel ihracatın yüzde 1,3’üne denk geldiğini biliyoruz. Ticaret Bakanlığımız bu oranın 2025 yılında yüzde 3-5 aralığına ulaşmasını hedefliyor. Biz Aras Kargo olarak bu hedeflerin yakalanması, hatta geçilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

Etkinlikte, önde gelen e-ticaret şirketlerinin temsilcileri, e-ticaret ve e-ihracat panellerinde bir araya gelerek e-ticaretin geleceğini şekillendirecek konuları ele aldı.