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Kobra Murat'ın dans eden kadınlara yüklü miktarlarda bahşiş vermesi dikkat çekti.

Gecede eğlenenler arasında Kobra Murat da vardı.

Ünlü iletişimci Özgür Aras'ın İstanbul Harbiye'de açtığı kulüp EV, İstanbul gece hayatını renklendirmeye devam ediyor. İSTANBUL (İGFA) - Konsept partileriyle büyük kitleleri müdavimi haline getiren EV'de geçen akşam Pavyon Gecesi düzenlendi.

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