Ünlü iletişimci Özgür Aras'ın İstanbul Harbiye'de açtığı kulüp EV, İstanbul gece hayatını renklendirmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Konsept partileriyle büyük kitleleri müdavimi haline getiren EV'de geçen akşam Pavyon Gecesi düzenlendi.
Gecede eğlenenler arasında Kobra Murat da vardı.
Kobra Murat'ın dans eden kadınlara yüklü miktarlarda bahşiş vermesi dikkat çekti.
Pavyon Gecesi'nde 21 Şubat Çarşamba Ümit Sayın’la 90 ‘lar Partisi, 23 Şubat Cuma Sibel Alaş’la 90’lar Partisi, 28 Şubat Çarşamba Gazino Gecesi Ayhan Koçak’la Pop Alaturka Şenliği