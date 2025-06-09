Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Atina’daki 8. Circle the Med Forumu’nda, yapay zekâ tabanlı FireAId orman yangını tahmin modelini tanıtarak Akdeniz ülkelerine iş birliği çağrısı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 3-4 Haziran 2025’te Atina’da düzenlenen 8. Circle the Med: Akdeniz Forumu’nda dijital ve yeşil dönüşüm üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Akropolis Müzesi’nde konuşan Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun 61 ülkede 132 üretim tesisiyle faaliyet gösterdiğini ve sürdürülebilirlik hedeflerini iş stratejilerine entegre ettiğini belirtti. Dijital dönüşümün karbon-nötr hedefleri için kritik olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, 2.500’den fazla dijital dönüşüm projesini başarıyla tamamladıklarını söyledi.

FİREAID: DÜNYANIN İLK YAPAY ZEKÂ TABANLI YANGIN TAHMİN MODELİ

2021’deki Akdeniz orman yangınları sonrası geliştirilen FireAId projesini tanıtan Çakıroğlu, “KoçDigital’in Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve Dünya Ekonomik Forumu ile iş birliğiyle geliştirdiği model, 400’den fazla değişkenle yangın riskini yüzde 86 doğrulukla tahmin ediyor” dedi.

Çakıroğlu, Akdeniz’in iklim değişikliğine karşı hassas olduğunu, sıcaklıkların küresel ortalamadan yüzde 20 daha hızlı arttığını ve su stresinin yoğun olduğunu belirtti.

“Plastik atıklar ve aşırı avlanma, Akdeniz’i tehdit ediyor. Kamu, özel sektör ve sivil toplumun iş birliği kritik,” dedi. FireAId’in açık kaynak olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, Akdeniz ülkelerine projeye katılma çağrısı yaptı. Projenin, 2025’te Paris’te düzenlenen Yapay Zekâ Eylem Zirvesi’nde 800 proje arasından en başarılı 20 girişim arasında yer aldığını da ekledi.

Çakıroğlu, “FireAId’in başarısı, taraflar arası güven ve veri paylaşımına dayanıyor. Bu model, Dünya Ekonomik Forumu’nda ‘İklim Uyumu için Teknoloji’ platformuna ilham verdi. Akdeniz’in sürdürülebilir geleceği için iş birliğini artırmalıyız,” diyerek konuşmasını tamamladı.