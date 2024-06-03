Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İzmit Kent Meydanı ve Gebze Kent Meydanında düzenlenen Alışveriş Festivali sona erdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İzmit Kent Meydanı ve Gebze Kent Meydanında düzenlenen Kocaeli Alışveriş Festivali, dolu dolu geçen beş günün ardından sona erdi. Yoğun bir katılımla geçen festivalde satıcı ve alıcı en uygun fiyatlı ürünlerde buluştu. Karnaval havasında geçen festivalde yüzde 30’dan yüzde 50’ye varan indirimler yapıldı. Festival, hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Festivalin bir güzel tarafı ise çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun grupları ve sahne şovları oldu. Anne ve babalar alışveriş yaparken çocuklar Büyükşehir’in kurduğu stantlarda keyifli vakit geçirdi. Çocuklar, çocuk oyun gruplarına ve yüz boyama etkinliklerine katıldı. Yine festival çerçevesinde akrobasi ve illüzyon showlar yapılırken, ikramlarla da çocuklar sevindirildi.