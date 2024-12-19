Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi” kapsamında Akarca Deresi köprüsünün kiriş montajları ile yan yolların altyapı ve asfalt serim işlemini tamamladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak projelerle daha yaşanabilir bir Kocaeli için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi” ile tramvayı Kocaeli Stadı ile buluşturmak için yoğun bir mesai harcıyor. Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde ilerleyen projede son olarak, tramvayın Akarca Deresi üzerinden geçişini sağlamak amacıyla inşa edilen köprünün kiriş montajı yapıldı.

KOCAELİ STADI’NA ULAŞIM RAHAT OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem Alikahya trafiğini rahatlatmak hem de Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi’nde” durmaksızın çalışıyor. Toplam uzunluğu 3 bin 800 metre olan proje doğrultusunda yeniden yapımına başlanan Akarca Deresi köprüsünün kiriş montajları ile tramvay hattı yan yolu olan Sultan Murat Caddesi’nde altyapı ve asfalt serimi tamamlandı.

Büyükşehir Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ekipleri, tramvayın Akarca Deresi üzerinden geçişini sağlamak amacıyla inşa edilen köprünün 650 metre uzunluğunda 24 adet fore kazık ve iki adet kenar ayak imalatlarını tamamladı. Ardından 26 metre uzunluğunda 19 adet ön germeli kiriş, vinç yardımıyla indirilerek, köprünün ayağına monte edildi. Ekipler, köprü inşaatını tamamlamak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

YAN YOLLARIN ALT VE ÜSTYAPILARI TAMAMLANIYOR

Proje dahilinde yan yolların altyapı ve asfalt serim çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sultan Murat Caddesi güzergâhında içme ve yağmur suyu ile elektrik hattı çalışmaları tamamlandı. Caddeye trafik, çevre ve iklimden kaynaklanan deformasyona dayanıklı 450 ton bitümlü temel asfalt ile 320 ton binder asfalt tabakası serimi yapılarak, mevcut trafik aktarımı yapıldı.