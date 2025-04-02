Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Mutlu Şehir Okulları, Ramazan’da da yoğun ilgi gördü. Düzenlenen 23 söyleşide yaklaşık 17 bin kişiye ulaşıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Mutlu Şehir Okulları Ramazan’da Bi’ Başka” etkinlikleri Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla buluştu.

İzmit, Gebze, Körfez, Kandıra ve Karamürsel’de gerçekleştirilen 23 farklı söyleşiye yaklaşık 17 bin kişi katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen söyleşiler, “Mutlu Evlilikler Okulu”, “Mutlu Ebeveynler Okulu” ve “Mutlu Çocuklar Okulu” olmak üzere üç başlık altında yapıldı. Etkinliklerde Eğitmen Özlem Vuslat Ersan, Yazar Tuğba Akbey İnan, Dr. Ayşe Duman, Dr. Feridun Kunak ve Psikolog İrem Oturaklıoğlu, ebeveynlere ve çiftlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yaptı. Çocuklara özel söyleşilerde ise Yazar Cansu Başak Yalçınkaya ve Yazar Tuğba Coşkuner önemli bilgiler sundu.

KEYİFLİ VE ÖĞRETİCİ BİR DENEYİM SUNULDU

Ramazan ayı boyunca düzenlenen söyleşiler, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ebeveynler; aile içi iletişim, sağlıklı evlilik ve çocuk gelişimi konularında uzman isimlerden rehberlik alırken, çocuklar da kendileri için hazırlanan interaktif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin “Mutlu Şehir Okulları” etkinlikleri Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlara keyifli ve öğretici bir deneyim sundu.