15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen “Zaferin Adı Türkiye” yürüyüşüne katılan Kocaelililer, bu vatan için canlarını feda eden kahramanları unutmadı.KOCAELİ (İGFA) - Hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından “Zaferin Adı Türkiye” yürüyüşü gerçekleştirildi

Fevziye Camii'nden Milli İrade Meydanına kadar süren ve binlerce Kocaelilinin katıldığı yürüyüşte, atılan sloganlar kadar pankartlar ve dövizler dikkat çekti.

15 Temmuz’da vatan için canını siper eden 251 şehit, dövizlerle kortejde taşındı. Şehitlerimizin fotoğrafları ve isimleri tek tek yazılarak ellerde taşındı.