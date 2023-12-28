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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023’te kültür ve sanat alanında yine birbirinden önemli hizmet ve çalışmalara imza attıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında kültür ve sanat alanında yine birbirinden önemli hizmetlere imza attı. Büyükşehir bunun yanı sıra bünyesinde faaliyet gösteren konservatuvar ile sanatın en önemli dallarında geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam etti. Her yaştan ve her kesimden vatandaşın kendisine uygun bir kültür hizmeti bulduğu etkinlikler, “Sanat da kültür de 2023 yılında Kocaeli’nde parladı” yorumlarını beraberinde getirdi.

YILINN İLK AYINDA KÜLTÜR ATAĞI

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen söz konusu hizmetler, 2023 yılının ilk aylarından itibaren başladı. Büyükşehir, bu yılın ocak ayında son derece önemli bir kültür hizmetine imza attı. Dünyanın önde gelen düşünce zirvelerinden biri olan ve bir önceki yıl “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” teması ile 4. kez toplanan Kartepe Zirvesi’de yapılan sunumlar kitap haline getirildi. Beş ciltten oluşan kitapta; 4. Kartepe Zirvesi’nde kabul edilen 147 akademik bildiri yer aldı.

YARIYIL TATİLİNDE MİNİK DOSTLARIMIZ

Her yıl olduğu gibi ocak ayındaki yarıyıl tatilinde Büyükşehir Belediyesi minik dostlarını unutmadı ve onlar için birbirinden anlamlı etkinliklerin yer aldığı sanat ve eğlence atölyeleri hazırladı. Gebze ve Kocaeli’nde gerçekleştirilen sanat ve eğlence etkinliklerinden beş gün içinde 7 ile 13 yaş arasında toplam 20 bin çocuk faydalandı. Çocuklar için beş gün boyunca 24 farklı atölyede 118 etkinliğe katıldı.

BÜYÜKŞEHİR DEMEK VEFA DEMEK

Vefa kelimesinin adeta anlam bulduğu yer olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu özelliğini sanata emek vermiş büyüklerini unutmayarak bu yıl da sergilemeyi sürdürdü. Büyükşehir şubat ayı içinde, Kandıra’da dünyaya gelen musiki hazinesi Amir Ateş için yıllarca unutulmayacak bir vefa gecesi düzenledi. Amir Ateş’in sevilen eserlerinin icra edileceği vefa gecesine; opera sanatçısı Hakan Aysev, ses sanatçıları Melihat Gülses, Mine Geçili, İbrahim Suat Erbay, Yahya Geylan ve Mehmet Kemiksiz solist olarak katıldı.

Mart ayının kuşkusuz en anlamlı ve önemli etkinliği ise Çanakkale Zaferi kutlamaları kapsamında oldu. Büyük zaferin 108. yıl dönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’nde de coşkuyla kutlandı. Büyükşehir tarafından düzenlenen Çanakkale Şehitlerini Anma Programı’nda İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, büyük destanın seyrini anlatan bir repertuar sundu. Sanat yönetmenliğini Mehmet İhsan Özer’in yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun program icrası yapıldı. Kur’an-ı Kerim ile başlayan icrada; marşlar, türküler, ilahiler, ağıtlar, şarkılar ve şiirler okundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayan Ramazan ayını aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar’ın “Ramazan ve Aile” konulu söyleşisiyle karşıladı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide Tongar’ın aile ve Ramazan ayı ile ilgili paylaştıklarını katılımcılar beğeniyle dinledi.

Ramazanın ilk günü ise vatandaşlar için Mesnevi Okumaları Programı başlatıldı. Hilal Acar öncülüğündeki derslerde Mesnevi tanıtılarak, eserin tamamının bir tasavvuf eğitim kitabı olduğu üzerinde duruldu.

ÖNEMLİ KALEMLER OKURLARIYLA BULUŞTU

Mart ayı içinde kutlanılan Kütüphane Haftası için de yine önemli etkinlikler düzenlendi. Çocuk edebiyatının sevilen yazarları Kütüphane Haftası’nda minik okurlarına yazarlık serüvenlerini ve okumanın önemini anlattı. 2021 Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatçı dalında ödül alan yazar Tuğba Coşkuner, çocukların Kocaeli Kitap Fuarı’ndan yakından tanıdıkları Melih Tuğtağ ve Merve Gülcemal birer gün ara ile Büyükşehir Halk Kütüphanesi’ne konuk oldu. Büyükşehir bu hafta içinde yetişkin kitap dostlarını da unutmayarak onları önemli kalemlerle buluşturdu. Deneme, edebiyat, eğitim kategorilerinde eserler yazmış yazar Saadettin Acar ve Hâlen İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi ve Nihayet Dergisi genel yayın yönetmeni Ahmet Murat, Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen “Okuma Kültürü ve Ramazan” konulu söyleşide okurlarıyla buluştu.

YILIN SON ETKİNLİĞİ İSTİKLAL MARŞI ŞAİRİ AKİF İÇİN

Büyükşehir, 2023 yılının son etkinliğini de gerçekleştirdi. İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yıldönümünde “Hilal Aşığı Mehmet Akif Ersoy” konulu özel bir programla anıldı. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği geceye katılan Akif’in torunu Selma Argon, gençlere Asım’ın Nesli’ni anlattı.