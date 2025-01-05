Kocaeli Büyükşehir, gerçekleştirdiği etkinliklerle 2024 yılında Kocaeli’ni sanatın evrensel paydasında buluşturduKOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında birçok kültür-sanat etkinliğine imza attı. Organize edilen etkinlikler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanata ne denli önem verdiğini bir kez daha gösterdi.

ETKİNLİKLER 12 AY DEVAM ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında gerçekleştirdiği birbirinden önemli etkinliklerle Kocaeli’nin kültür- sanat kenti unvanına katkı sundu. Büyükşehir yılın ilk ayından itibaren ortaya koyduğu kültürel hizmetlerle her kesimden vatandaşa hitap ederken, kenti sanatın evrensel paydasında buluşturdu. Yılın başından sonuna kadar devam eden etkinlikler, “Sanat da kültür de Mutlu Şehir Kocaeli’nde” sloganına anlam kattı.

2024’Ü ŞARKILARLA KARŞILADIK

Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikler yeni seneye koro konserleriyle başladı. Kadınlar ve TSM Korosu ile Musiki Derneği 2024 yılını şarkılarla karşıladı. Kadınlar Korosu ve Musiki Derneği duayen bestekarların eserlerini seslendirirken, Türk Sanat Müziği Korosu vals ve tangolardan oluşan muhteşem repertuarıyla musiki severlerle unutulmaz bir sanat gecesi yaşattı.

MİNİK DOSTLARIMIZA TATİL KEYFİ

Her yarıyıl tatilinde olduğu gibi; Kocaeli Büyükşehir 2024 yılının Ocak ayında minik dostlarına tatil keyfi yaşattı. Bu kapsamda, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde çocuklar için İzmit ve Gebze’de tiyatro oyunları, sinema gösterimi, sanat ve eğlence atölyeleri düzenlendi. Çocuklar yarıyıl tatilini öğrenerek ve eğlenerek geçirme fırsatı yakaladı.

SEVİLEN GRUPLAR KOCAELİLİLERLE BULUŞTU

Önemli müzik grupları Kocaelili müzik severlerle buluşturuldu. Takvimler Şubat ayını gösterdiğinde son dönemde adından sıkça söz ettiren Bukalemun Rock Grubu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde Kocaelili sevenleriyle bir araya geldi. Grup “Ustalara Saygı Anadolu Rock Senfoni Konseri” ile Türk müziğinin sevilen, usta sanatçılarının eserlerini seslendirdi. Konserde Anadolu Rock’un önde gelen isimlerinden Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray’ın yanı sıra, Özkan Uğur ve Orhan Gencabay’ın eserleri söylendi.

YILIN EN ANLAMLI ETKİNLİĞİ: BERAT KANDİLİ

Yılın en anlamlı etkinliği ise hiç kuşkusuz sevgili Peygamberimiz (S.A.V) Hz. Muhammed için Berat Kandilinde düzenlenen özel program oldu. Büyükşehir Şubat ayının son haftasında “Aşkın Peygamberi” özel programı düzenledi. Programda, peygamberimize övgü ve sevgi anlamı taşıyan çeşitli türlerdeki eserler yıllarca unutulmayacak bir sahne programıyla sunuldu. Sanatçılar Onur Şan, Atakan Akdaş ve Ender Doğan en güzel ilahi ve naatlara ses verdi.

2024 KÜTÜPHANELERİN YILI OLDU

2024 yılı bir anlamda kütüphanelerin yılı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın gençlerin kütüphane isteğine Derince ve Darıca Halk Kütüphanelerini hediye ederek yanıt verdi. Derince Halk Kütüphanesi Mart ayının hemen başında hizmete girerken Darıca Halk Kütüphanesi de iki ay sonra gençlerle buluşturuldu. Akıllı kütüphaneler gençlerin akademik yolcuğuna eşlik ederken, kentin kültür değerine katkı sundu.

SEKA SANAT İHTİSAS MERKEZİ KENTE DEĞER KATTI

Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kültürel gelişimine yönelik hizmetlerinden birini de bu yıl açılan Seka Sanat İhtisas Merkezi oluşturdu. SEKA Kültür Havzası’nın ilk eseri olan ve tarihi Taşlı Değirmen’den dönüştürülen Sanat İhtisas Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Başkan Tahir Büyükakın tarafından hizmete açıldı. SEKA Sanat İhtisas Merkezi; eğitim ve sergi alanı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın Geleneksel ve Güzel Sanatlar Bölümlerinin eğitimleri merkez içindeki 7 ayrı atölyede gerçekleştiriliyor.

MODA AKADEMİSİ YER ALIYOR

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü ise tesiste Moda Akademisi ile yer alıyor. Akademi; dokuma, tasarım, modelistlik, dijital tasarım, drapaj ve dikiş olmak üzere 6 ayrı atölyede faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Kent adına önemli bir kültür merkezi haline gelen Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde sergi ve atölye etkinlikleri ise hız kesmeden devam ediyor. Türk Süsleme Sanatlarının gelecek nesillere aktarıldığı atölyelerin yanı sıra birbirinden önemli sanatçıların açtığı kişisel sergiler ilgi görüyor.

RAMAZAN AYI DOLU DOLU GEÇTİ

11 Mart 2024 tarihinde başlayan Ramazan ayı da yine önemli bir etkinlikle karşılandı. Büyükşehir’in katkılarıyla inşa edilen M. Ali Paşa Cami’nde ilk teravih namazı kılındı. Şair, yazar ve TV programcısı Serdar Tuncer ise, Vakt-i Muhabbet isimli söyleşisiyle Ramazan’da Kocaelililerin gecesine anlam kattı. Tuncer, Ramazan ayının önemini anlatımıyla bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca, sevilen yazar Savaş Barkçin, Ramazan ayı içinde Kocaelili okurlarıyla buluştu. Barkçin, Kocaeli Bilim Merkezi içindeki Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen söyleşisinde “Ramazan’da Kulluk Bilinci” konusunu ele aldı.

ARP VE NEYİN EŞSİZ TINILARI KOCAELİ’NDE BULUŞTU

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Mart ayı içinde önemli bir konsere ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arp Sanatçısı Çağatay Akyol ve geniş kitlelerce tanınan neyzen Bilgin Canaz Kocaelili sanatseverle buluştu. SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen konserde, arp ve neyin eşsiz tınıları Ramazan'ın manevi atmosferinde yankılandı.

“BİR YASİN DE SEN OKU”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünde son derece anlamlı bir serginin açılışını gerçekleştirdi. “İstiklalden İstikbale Özel Sergisi”, SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde açıldı. Açılışta Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tüm şehitlerimiz adına başlattığı “Bir Yasin de Sen Oku” çağrısının sekizincisi yapıldı. Sergi için çekilen “İstiklalden İstikbale Mehmet Akif” belgesel filmi, özel bir alanda ilk kez seyirciyle buluştu.

23 NİSAN’DA Bİ DÜNYA EĞLENCE

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için Bi Dünya Eğlence düzenlendi. Ormanya’nın ev sahipliğinde ve iki gün süren etkinlikler, çocukların 23 Nisan neşesine renk kattı. Alanda çocuklar için el becerileri, doğal lezzetler, deneyim ve sanal gerçekliği içeren 35 atölye, 5 doğada yaşam atölyesi, 11 alan etkinliği yapıldı. Çocuklar kendilerine verilen bu anlamlı bayramı büyük bir keyifle ve eğlenerek kutladı.

BAHAR, HIDIRELLEZ VE KORO KONSERLERİ

2024 yılının baharı Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Hıdırellez etkinliği ile karşılandı. 8. Uluslararası Hıdırellez Bayramı, Büyükşehir ve Balkan Türkleri Derneği’nin ortaklığında dünden bugüne uzanan ritüellerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Rumeli Ekrem de en güzel türkülerini vatandaşlar için seslendirdi.

KOROLARDAN BAHAR ŞARKILARI

Bahar aynı zamanda Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren koro konserleri ile karşılandı. İlk konseri her zaman olduğu gibi Kadınlar Korosu icra etti. Koroya konserde TRT’nin emektar sanatçısı Ayşe Taş eşlik etti. Türk Sanat Müziğinin en seçkin eserlerinin seslendirildiği konser bahara neşe kattı. Mayıs ayında Şef Nuray Polat yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu “Bugün Kına Gecesi Var” konseptiyle muhteşem bir konsere imza attı. Büyük ilgi gören konserde yurdun her yöresinde yüz yıllardır söylenen kına türküleri seslendirildi. Bahar konserleri zinciri Türk Sanat Müziği Korosu ile devam etti.

ODA ORKESTRASI BU YIL YİNE İLGİ ODAĞI OLDU

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından kurulan Oda Orkestrası 2024 yılında sanat severlerin ilgi odağı olmayı sürdürdü. Şef Engin Şen yönetimindeki sevilen Orkestra 2024 yılının Mayıs ayında 4. konserini verdi. Klasik müzik severlerin büyük ilgi gösterdiği ve Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde orkestraya İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın Başkemancısı Özgecan Günöz ile aynı orkestranın Flüt Grup Şefi Bülent Evcil eşlik etti.

ATATÜRK SEVDİĞİ ŞARKILARLA ANILDI

Orkestra, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıldönümünde sevdiği şarkılarla andı. 10 Kasım Pazar akşamı SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen anma gecesi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ata’nın sevdiği şarkıların seslendirildiği konserde söz konusu şarkıların hikayeleri Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve sanatçı Fundan İlhan tarafından aktarıldı. Konserde Oda Orkestrası’na Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmenlerinden Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen Adalı eşlik etti.

KONSERVATUVARLI OLMAK AYRICALIKTIR

Büyükşehir Belediyesi’nin sanat eğitimi konusunda kente en önemli katkılarından olan Belediye Konservatuvarı, 2024 yılında başarılı bir eğitim dönemi geçirdi. Geleceğin sanatçılarının yetiştiği konservatuvarda alınan eğitimler yıl sonu gösterileriyle gözler önüne serildi. Bu yıl 111 öğrencinin mezun olduğu konservatuvar Haziran ayının ilk haftasında gösteri ve sergileriyle ilgi odağı oldu. Batı Müziği Sınıf Konserlerini Türk Müziği Bölümü mezuniyet konseri takip etti. Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin yılsonu sergileri ise yine Haziran ayının ilk haftasında Seka Sanat ve İhtisal Merkezi’nde açıldı. Gebze Resim Bölümü’nün yılsonu sergisi de Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde sanat severlerle buluşturuldu.

YETENEK SINAVLARINA REKOR BAŞVURU OLDU

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı bunun yanı sıra her yıl olduğu gibi Eylül ayında yetenek sınavlarını gerçekleştirdi. 2 binin üzerinde vatandaşın başvuru yaptığı sınavlar Konservatuvarın 7 Bölüm ve 29 sanat branşı için gerçekleştirildi. Sınavlarda 288 kişi başarı göstererek Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olmaya hak kazandı.

15 TEMMUZ’DA TEK BAYRAK ALTINDA BİR OLDUK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında yine önemli ve anlamlı bir program düzenledi. Seka Park Uçurtma Tepesi’nin önünde ve tek bayrak altında buluşan binlerce vatandaş, darbe ve darbecilere geçit vermeyeceklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Programda “Bir Yasin de Sen Oku” çağrısı kapsamında vatandaşlar tarafından okunan 273 bin 904 adet Yasini Şerifin duası yapıldı.

EKİM AYINDA KİTAP FUARIMIZA KAVUŞTUK

Büyükşehir 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümünü zafer şarkılarıyla kutladı. Belediye Konservautvarı eğitmenlerinin yer aldığı konserde seslendirilen eserler zafere anlam kattı. Kentin yıllardır en önemli kültür etkinliği olan Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl 14. kez gerçekleştirildi. 4-13 Ekim tarihleri arasında ve Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarın bu yılki teması ise “Savaşın ve Acının Edebiyatı” olarak belirlendi.

ÇINAR AĞAÇLARI BU YIL DA KİTAP AÇTI

Öte yandan fuarın simgesi haline gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği kapsamında, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’ndaki asırlık çınarlara 5 bin adet kitap asıldı. Her kitap fuarı öncesinde olduğu gibi bu yıl da Kocaeli’nde ağaçlar kitap açtı. 9 gün boyunca kitap severlerden yoğun ilgi gören fuara 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu ve 800 yaz katılırken, binin üzerinde panel, söyleşi ve imza etkinliği düzenlendi. 13 Ekim akşamı kapılarını kapayan fuardan yine rekor ziyaretçi sayısı geldi. 14. Kocaeli Kitap Fuarı’nı 1 milyon 23 bin 514 kişi ziyaret etti.

2024’Ü SANAT İLE UĞURLADIK

Sanat ile karşılanan 2024, yine sanatla uğurlandı. Yılın son ayında

ilk olarak, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 88. Yıldönümünde anıldı. “Bir Anadolu Kahramanı Mehmet Akif Ersoy” konulu dinletide ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Akif’in şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirdi. Ardından Hz. Mevlana’nın vuslatının 751. yıldönümü münasebetiyle 24 Aralık Salı akşamı Yâd-ı Mevlana programı gerçekleştirildi. Uluslararası Mevlana Vakfı ile Süleyman Demirel Kültür Merkezi Büyük Sahne’de ortaklaşa gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Programda Mevlevi dervişlerinin katılımı ile aslına uygun sema mukabelesi sunuldu.

YILIN SON KONSERİ ODA ORKESTRASI’NDAN

Yılın son konseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası’ndan geldi. Orkestra; “Aşk-ı Memnu”, “Yaprak Dökümü’” ve “Ezel” gibi dizilerin bestesini yapan ünlü besteci Toygar Işıklı’nın eserlerini ilk kez senfonik bir şekilde yorumladı. Konsere seyirciler adeta akın etti. Kocaeli Kongre Merkezi’nin 1300 kişilik Akçakoca Salonu yoğun ilgi nedeniyle tıklım tıklım doldu.