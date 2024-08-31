Büyük Zafer’in 102. yıldönümünde Selim Sırrı Paşa Konağı’nda düzenlenen konser gurur dolu anlara sahne olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümünü zafer şarkıları ile kutladı. Tarihi Selim Sırrı Paşa Konağı’nın bahçesinde gerçekleştirilen konser zafer sevincine coşku kattı. Konser alanına kurulan barkovizyona ise, Türk halkının bağımsızlığa giden yolda yaşadığı şanlı mücadele yansıtıldı. Şarkılara eşlik eden görüntüler duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

VATANDAŞLARA TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın akşamında gerçekleştirilen ”Konaktan Nağmeler Zafer Bayramı Özel Konseri”ne vatandaşlar ilgi gösterdi. Bu önemli günü zafer şarkılarıyla kutlamaya gelen konuklara Türk Bayrakları hediye edildi.

KONSERVATUVAR VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇILARI

Konserde Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Eğitmeni Tuğçe Erenci solist olarak yer aldı. Erenci’ye Kültür Bakanlığı sanatçıları Turgut Özüfler(kanun) Ömer Aşçıoğlu(kemençe), Pelin Değirmenci (tanbur) ve Volkan Ertem (viyolonsel)eşlik etti.

ZAFER ŞARKILARININ HİKAYELERİ ANLATILDI

Büyük bir beğeni izlenen konserde; “Çanakkale İçinde Vurdular Beni, Hey Onbeşli, Ordunun Duası, Yanık Ömer, Eğilmez Başın Gibi, Çalın Davulları, Bülbülüm Altın Kafeste, Tuna Nehri eserleri seslendirildi. Eserlerin seslendirilmesi sırasında alana kurulan barkovizyondan şanlı zafere giden yoldaki süreç izlettirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservtuvarı Çello Eğitmeni ve Oda Orkestrası Şefi Engin Şen de, seslendirilen şarkıların hikayelerini tarihi bilgiler ışığında aktardı.

HOŞ GELİŞLER OLA MUSTAFA KEMAL PAŞA

Konserde seslendirilen son şarkı ise Zafer Gecesini taçlandırdı. “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” eserinin aranağmesini duyan konuklar ilk olarak alkışlarıyla ardından da sözleriyle şarkıya eşlik etmeye başladı. Ellerindeki Türk Bayraklarını şarkı boyunca sallayan vatandaşlar tarihi konakta muhteşem görüntülerin oluşmasını sağladı. Milli gurur ve coşkunun aynı anda yaşandığı anlar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamını daha kuvvetlendirdi.

SANATÇILARA ÇİÇEK

Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Konservatuvarı sorumlusu Giraycan Aytaç sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti. Konuklar da dakikalarca süren alkışlarıyla konsere olan beğenilerini ortaya koydu

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKIYLA BİS YAPTILAR

Yoğun istek üzerine solist Tuğçe Erenci; saz sanatçılarının eşliğinde; Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan biri olan “Fikrimin İnce Gülü” adlı eserle bis yaptı.

Büyük Zafer’in 102. yıldönümünde Selim Sırrı Paşa Konağı’nda düzenlenen konser gurur dolu anlara sahne oldu

Büyükşehir 30 Ağustos’u, zafer şarkılarıyla kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümünü zafer şarkıları ile kutladı. Tarihi Selim Sırrı Paşa Konağı’nın bahçesinde gerçekleştirilen konser zafer sevincine coşku kattı. Konser alanına kurulan barkovizyona ise, Türk halkının bağımsızlığa giden yolda yaşadığı şanlı mücadele yansıtıldı. Şarkılara eşlik eden görüntüler duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

VATANDAŞLARA TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın akşamında gerçekleştirilen ”Konaktan Nağmeler Zafer Bayramı Özel Konseri”ne vatandaşlar ilgi gösterdi. Bu önemli günü zafer şarkılarıyla kutlamaya gelen konuklara Türk Bayrakları hediye edildi.

KONSERVATUVAR VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇILARI

Konserde Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Eğitmeni Tuğçe Erenci solist olarak yer aldı. Erenci’ye Kültür Bakanlığı sanatçıları Turgut Özüfler(kanun) Ömer Aşçıoğlu(kemençe), Pelin Değirmenci (tanbur) ve Volkan Ertem (viyolonsel)eşlik etti.

ZAFER ŞARKILARININ HİKAYELERİ ANLATILDI

Büyük bir beğeni izlenen konserde; “Çanakkale İçinde Vurdular Beni, Hey Onbeşli, Ordunun Duası, Yanık Ömer, Eğilmez Başın Gibi, Çalın Davulları, Bülbülüm Altın Kafeste, Tuna Nehri eserleri seslendirildi. Eserlerin seslendirilmesi sırasında alana kurulan barkovizyondan şanlı zafere giden yoldaki süreç izlettirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservtuvarı Çello Eğitmeni ve Oda Orkestrası Şefi Engin Şen de, seslendirilen şarkıların hikayelerini tarihi bilgiler ışığında aktardı.

HOŞ GELİŞLER OLA MUSTAFA KEMAL PAŞA

Konserde seslendirilen son şarkı ise Zafer Gecesini taçlandırdı. “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” eserinin aranağmesini duyan konuklar ilk olarak alkışlarıyla ardından da sözleriyle şarkıya eşlik etmeye başladı. Ellerindeki Türk Bayraklarını şarkı boyunca sallayan vatandaşlar tarihi konakta muhteşem görüntülerin oluşmasını sağladı. Milli gurur ve coşkunun aynı anda yaşandığı anlar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamını daha kuvvetlendirdi.

SANATÇILARA ÇİÇEK

Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Konservatuvarı sorumlusu Giraycan Aytaç sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti. Konuklar da dakikalarca süren alkışlarıyla konsere olan beğenilerini ortaya koydu

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKIYLA BİS YAPTILAR

Yoğun istek üzerine solist Tuğçe Erenci; saz sanatçılarının eşliğinde; Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan biri olan “Fikrimin İnce Gülü” adlı eserle bis yaptı.