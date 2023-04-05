6 Şubat depremlerinin ardından yaraların sarılması için büyük çaba sarf eden esnaf odaları ve meslek birlikleri düzenlenen iftar programında bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Deprem bölgesinde faaliyet göstererek yaraların sarılmasına katkıda bulunan Kocaelili esnaf odaları ve meslek birlikleri düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Antikkapı Restoran’da düzenlenen programa yüzün üzerinde esnaf odası katıldı.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Katkılarınız, emeğiniz çok büyük. Allah birlikteliğimizi daim etsin” dedi. Programda Başkan Büyükakın’a Gölcük arama kurtarma ekibinin Adıyaman’daki bir enkazdan çıkardığı Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

“ŞEHRİMİN İNSANIYLA GURUR DUYDUM”

“Kimin elinden ne geliyorsa, kalbinden ne geçiyorsa bir ucundan tuttu ve deprem bölgesine yağmur olup yağdı” diyerek sözlerine başlayan Başkan Büyükakın, “Şehrimin insanlarıyla gurur duydum. Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi güzel insanlarla çalışıyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir yandan sivil toplum kuruluşlarımız diğer yandan esnaf odalarımız, birliklerimiz… Hepiniz çok güzel bir iş başardınız. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“HATAY’DA EN ÇOK BİLİNEN ŞEHİR KOCAELİ OLDU”

Hatay’da çok güzel bir hatıra oluştuğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Artık Hatay’da en çok bilinen şehir Kocaeli oldu. Kocaeli dendiği zaman Hataylılar bir başka bakıyorlar. Yolda önümü kesip teşekkür ediyorlar. Çok enteresan bir duygu bağı oluştu aramızda” şeklinde konuştu.

Arama kurtarma ekipleriyle depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, şöyle devam etti:

HATAY’DA KOCAELİ REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇILACAK

“Sesimi duyan var mı? diyerek başladığımız çalışmalarda hep birlikte güzel işler yaptık. Bunda sizin emeğiniz de büyük. Elektrik, su yoktu. Bir yandan da çadır kurma çalışmalarımız devam ediyordu. Eczacılar odamız geldi. Bize yer gösterin dediler. ‘Biz de çadır kuruyoruz, içerisine gireceğiz. Buradaki şartları hep birlikte bölüşeceğiz’ dedim. O günden itibaren adım adım çalışarak çadır kentimizi, Büyükşehir Hastanemizi ve konteyner kentimizi kurduk. Altyapı ve enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Yine her renkten kadınlar Kocaeli’de yardım kampanyası düzenlendi. O çalışmada elde edilen gelirle Hatay’da bir rehabilitasyon merkezi çalışması yapacağız. Bir aya biter ve açılışı tamamlanır. Bu güzellikler hep sizin sayenizde oldu. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizler gibi hemşerilerimiz olduğu için, oraya yağmur gibi yağdığınız için çok mutluyum. Oradaki kardeşlerimiz yardıma ihtiyaç duyduğu müddetçe yardıma koşmaya devam edeceğiz. Hala orada ekiplerimiz var. Biz onlara yalnız bırakmama sözü verdik. Kulağımız hep orada".