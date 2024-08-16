Kocaeli Büyükşehir, Kocaeli’ni afetlere karşı dirençli bir şehir haline getirmek amacıyla kentsel dönüşüm projelerine ve farkındalık çalışmalarına devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Merkez üssü Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden tam 25 yıl geçti. Depremde en büyük acı ve kayıpların yaşandığı yerlerden biri olan Kocaeli, yapılan çalışmalarla depremin izlerini sildi. Bu kapsamda ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Kocaeli’ni geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlar ile Kocaelilere güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir, 12 adet “Kentsel Dönüşüm Alanı” belirledi.

9 MİLYON 750 BİN M2 ALANDA KAMULAŞTIRMA

Derince Yenikent, Körfez Barbaros, İzmit Cedit, İzmit Hacıhır-Veliahmet, Gölcük Merkez, Derince Denizevler, Çayırova Şekerpınar ve Kandıra Akdurak Mahalleleri kentsel dönüşüm alanı olarak revize edildi. Bu bölgelerde yeni yerleşim planı uygulayan Büyükşehir, Kocaeli genelinde belirli bölge ve mahalleleri riskli bölge olarak ilan etti. Bu süreçte yaklaşık 9 milyon 750 bin metrekare alanda kamulaştırma çalışması tamamlanırken, TOKİ ve Kent Konut aracılığıyla 26 bin 909 yeni konut inşa edildi. Şuan 6 bin 93 konutun yapımına devam ediliyor.

200 BİNA TEK TEK İNCELENDİ

Kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek amacıyla 14 Eylem Planını içeren bir çalışma başlatan Büyükşehir, bu çerçevede imzalanan “Kocaeli Yapı Envanteri Çalışması Protokolü” ile 2007 yılı öncesinde inşa edilen yapıları takibe aldı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi işbirliğinde tek tek her bina için ayrı bir envanter hazırlayan Büyükşehir, 2007 yılı öncesi yapılan yaklaşık 200 bin binayı 6306 sayılı kanun kapsamında inceledi. Yönetmenliğe göre gözlemsel etüdü yapılabilen ve 1999 yılı öncesi inşa edilen 126 bin 461 bina ile 2000-2007 yılları arasında yapılan 31 bin 129 bina olmak üzere toplam 158 bin 869 yapıya ilişkin risk analizleri tamamlandı. Yapılan incelemelerin neticesinde ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda kentsel dönüşümde öncelikli bölgeler tespit edilecek.

AFET HABERLEŞME İSTASYONU KULELERİ

14 Eylem Planı içerisinde yer alan “Sürdürülebilir Haberleşme ve İletişim” konusu Dirençli şehir Kocaeli’nin en önemli unsurlarından biri oldu. Bu kapsamda her ilçeye yapılan afet haberleşme istasyonu kulelerinin sayısı 36’ya çıkarıldı. Baz istasyonu kuleleri şu anda hizmet veren üç telefon operatörü ile birlikte inşa edildi. 13 telsiz istasyonunun bakım ve onarımları plan kapsamında yapılırken, telsiz istasyonlarının deprem risklerinin de kontrolü sağlandı.

YER ALTI HAREKETLERİ KAYIT ALTINA ALINIYOR

1999 Marmara Depreminin üzerinden geçen 25 yıl boyunca dersine çok sıkı çalışan Büyükşehir, kent geneline yer altı hareketlerini kayıt altına alan 41 adet ivme ölçüm aracı yerleştirdi. Depreme hazırlığın yanı sıra deprem sonrasını da düşünerek planlamalar yapan Büyükşehir, ivme ölçer cihazı ile yer hareketlerini anlık olarak kaydediyor.

110 BİN KİŞİYE DEPREM EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediyesi, birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Kocaeli’nde 7’den 70’e herkesi afetlere karşı bilinçlendiriyor. Bu kapsamda Zemin Deprem İnceleme Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde depremin zararlarını azaltmak için eğitim faaliyetleri yürütülüyor. Bu bağlamda uzman eğitimciler tarafından verilen teorik eğitimden sonra simülasyon cihazında uygulamalı olarak deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenler katılımcılara anlatılıyor. Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde bugüne kadar yaklaşık 110 bin kişi deprem eğitimi alarak deprem simülasyon tecrübesini yaşadı. 25 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimlere katılmak isteyen birey ve gruplar 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak deprem eğitim randevusu alabilir.

AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan karar ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Afet İşleri Dairesi Başkanlığı kuruldu. Kurulan daire başkanlığı, “Afete dirençli Kocaeli” olma yolunda şehri olası afetlere hazırlayacak proje ve çalışmalara imza atacak.

41 AFET MUTFAĞI HIZIR GİBİ YETİŞECEK

Büyükşehir, afetler karşısında Marmara’ya umut olacak bir projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda “Hızır 41 Afet Mutfağı” adı verilen tesis, olası afetlerde afetzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösterecek. Başiskele ilçesinde inşa edilen Gıda Üretim Tesisi, günde 36 bin kişiye üç öğün yemek ve 100 bin kişiye çorba sunacak kapasiteye sahip olacak.

BÜYÜKŞEHİR, 22 EKİP 418 PERSONEL İLE AFETLERE HAZIR

Yangın, sel ve deprem gibi afetlere karşı yaptığı hızlı ve operasyonel müdahaleleriyle hayat kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası depremlere karşı 7/24 hazır kıta. Buna göre il dışındaki olası depremlerde görev almak üzere Kocaeli itfaiyesi 7 ekip, 154 personel, 125 araç, 1 adet 10 yataklı afet tırı, A takımı 5 ekip, 110 personel, 10 adet müdahale aracı, Antikkapı A.Ş. 3 adet afet tırı (2 mutfak, 1 fırın) ve mutfak personelleri, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ise 2 adet hizmet aracı ve personelleri ile afetlere karşı hazır bekliyor. Büyükşehir olası yıkıcı depremlerde toplam 22 ekip 418 personelle görev yapacak.