Akçaray tramvay hattında bugünden itibaren yaz sefer saatleri uygulamasına geçildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi gerçekleştirilen Akçaray tramvayı, 09 Temmuz 2024 (bugün) itibariyle yaz sefer saatleri uygulamasına geçti. Yaz tarifesinde Otogar-Kuruçeşme arasında yapılan seferler 24.00’ten 01.00’e, Kuruçeşme-Otogar arasındaki seferler ise 00.30’dan 01.30’a kadar uzatıldı. Yoğun saatlerde 5 dakikada bir geçen tramvay araçlarıyla Kocaelililer bu yaz da hızlı, güvenli ve konforlu bir yolculuk imkânı bulacak.

Kaynak: igf