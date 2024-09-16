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Vatandaşlar tramvay sefer saatlerini www.e-komobil.com ve www.kocaeli.bel.tr adreslerinden öğrenebilecek.

Son seferini ise Kuruçeşme perondan 00.30’da gerçekleştirecek.

Muğla'da her kapıda bir fidan!

Muğla'da her kapıda bir fidan!

2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin de başlamasıyla beraber öğrencilerle dolup taşan Akçaray’da kış tarifesi 16 Eylül 2024 Pazartesi (bugün) başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte tramvay seferleri artırılıp güncellendi. Akçaray, kış tarifesinde ilk seferini otogar istasyondan 05.50’de yapacak.

Kocaeli'de Akçaray tramvay hattında kış tarifi uygulaması 16 Eylül 2024 Pazartesi itibariyle başladı KOCAELİ (İGFA) - Kocaelililerin vazgeçilmez ulaşım aracı Akçaray tramvay hattında kış tarifesine geçildi.

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