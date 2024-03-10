Kocaeli Aydınlar Ocağı, Fuar İçi Sivil Toplum Merkezi’nde “Nasıl Bir Kocaeli – Kocaeli’nin Yeniden İmzası” adlı bir panele imza attı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Yeniden İmzası adlı panel düzenleyen Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın panelinde Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Doç.Dr. Sonay Ayyıldız, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden Dr. İsmail Talih Güven ve Tarihçi Onur Şahna konuşma yaptılar.

Katılımcıları arasında Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın önceki dönem başkanları Dr. Halil İbrahim Kahraman, SMMM Ahsen Okyar, Kimya Yüksek Mühendisi Av. Ruhittin Sönmez, Dr. Süleyman Pekin’in yanı sıra Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Özer, KOTKO Toptancılar Sitesi Başkanı Birol Öztürk, Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, Kocaeli SAĞLIKÇA Derneği’nden Neziha Yaman, Hat Sanatçısı Emine Uyar, Kocaeli’nin sembol isimlerinden Av. Raif Kandemir ve çok sayıda Kocaelili vardı.

Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan Uysal açılış konuşmasında, “Ben 40 yaşındayım ve Kocaeli yaşadığım sekizinci şehir. Bu şehir coğrafi olarak dünyanın en güzel konumlarından birisine sahip ancak maalesef tarih boyunca plansız ve kötü bir şehirleşmenin kurbanı olmuş. Ben çocuklarımın bu şehirde büyümelerini istiyorum ve kendim de hayatımın geri kalanını bu şehirde geçirmek istiyorum. Kocaeli ciddi projelerle çok daha güzel, çok daha yaşanabilir bir şehir haline gelebilir ve hak ettiği güzelliğe kavuşabilir. bu şehrin problemleri ve çözüm yolarlı amatör şehir sevdalıları tarafından değil konunun uzmanları tarafından dile getirilmeli. O nedenle bugün aramızda konunun uzmanı üç isim var ve bugün bize Kocaeli’nin nasıl güzelleştirileceğini anlatacaklar” dedi.

Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan Uysal’ın açılış konuşmasından sonra panelin yönetimini Kocaeli Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Tahir Serkan Irmak devraldı.

Irmak’ın moderatörlüğünde panelin ilk sunumunu Prof.Dr. Halil İnalcık’ın asistanlığını da yapan Tarihçi Onur Şahna gerçekleştirdi. Onur Şahna sunumunda Kocaeli’nin ilk olarak bugün Başiskele bölgesinde Astakos Krallığı olarak kurulduğunu. Daha sonra Bitinya Krallığı tarafından bugünkü İzmit bölgesinde Niceomedia şehrinin kurulduğunu, Romalıların Nicemodeia’yı ele geçirmelerinden sonra şehrin uzun bir süre Roma İmparatorluğu’nun başkenti olduğunu, bu dönemde İzmit’in (Nicomedia) Roma, İskenderiye ve Antakya ile birlikte dünyanın en büyük dört şehrinden biri olduğunu, şehrin tarihi boyunca hep başkentlik yaptığını, ticaret yollarının kesişim noktasında bulunduğu için tarih boyunca en önemli ticaret noktalarından biri olduğunu ifade etti. Dünyanın en büyük ikinci Herakles Heykeli’nin İzmit’te bulunduğunu, 40 bin kişilik tiyatro ile hipodromunun bulunduğunu, arkeolojik kazılarda bulunan sütunların büyüklük ve genişlikleri Efes gibi diğer bölgelerdeki sütunlarla karşılaştırıldığı zaman bu şehrin büyüklüğünün daha iyi anlaşılacağını ifade eden Onur Şahna, sunumunun devamında İzmit’te korunması gereken tarihsel alanlar bulunduğunu, bu alanlar içerisinde özellikle İnbayırı Sarnıcı, Nimfeon, Çukurbağ kazı alanı, 22 su kemerinden oluşan Paşasuyu su sisteminin öncelikli olarak koruma altına alınması gerektiğini ifade etti.

Plaket takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çeken katılımcılar, bir müddet daha ayaküstü sohbet ettikten sonra paneli sona erdirdiler.