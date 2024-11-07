Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim’ projesi kapsamında Başiskele’de 2 günlük uygulamalı eğitim yapıldıKOCAELİ (İGFA) - “Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi” ile olası afetlere karşı ciddi hazırlık yapan Büyükşehir Belediyesi, toplumda afet bilincini oluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Başiskele Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi” kapsamında Başiskele’de 2 günlük eğitim gerçekleştirildi.

Projenin genel hedefi; toplumda afet bilinci kültürünü oluşturmak. Bu kapsamda mahalle gönüllülerine afet öncesi, sırası ve sonrasında bilinmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler verildi. Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezinde gerçekleşen eğitimde Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya tarafından ‘afetler karşısında dirençli toplum’, AFAD Eğitmeni Alper Şen tarafından ‘afet bilinci’, Doç. Dr. Serpil Gerdan tarafından ise ‘gözlemsel mahalle tehlike analizi ve yapısal olmayan risklerin azaltılması’ konu başlıkları ele alındı.

Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen eğitim programına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Başiskele Kaymakamı Dr. Soner Şenel, KOÜ Rektör Yardımcısı Ömer Faruk Çelik, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Kandemir, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer, Başiskele’nin farklı mahallerinden STK’lar, muhtarlar, öğretmenler, imamlar ve mahalle halkı gönüllüleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KOÜ Rektör Yardımcısı Çelik, “Afete karşı tüm toplumun bilinçlenmesi gerekiyor. Bu tür çalışmalar her şeyden önemli. Kocaeli Üniversitesi olarak afete karşı tüm toplumun bilinçlenmesinin sadece yerel yönetimler ile olmayacağının farkındayız. Bu tür eğitimler toplum için önemli bir farkındalık projesidir. Bu eğitimler mahalle bazında temel afet eğitimi bilinci kazandırmak için önemli bir seferberliktir” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Başiskele Kaymakamı Şenel, “Afetler Türkiye’nin bitmeyen gündemi. Erzincan depreminden 6 Şubat depremine kadar olan depremler bu coğrafyanın gerçekliği. Afet bizim ülkemizde sadece depremlerle anılsa da aslında doğa olaylarının sonucunda da afetler yaşanabiliyor. Yöneticiler olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor. İlçe Afet Müdahale planlarımızı oluşturduk. Bugünse afet sonrası için değil, afete hazırlık için toplandık. Bir afet bilinci oluşturmalıyız” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Afet Zararlarının Azaltılması ve Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi konusunda teorik eğitim veren Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serpil Gerdan sunumunun ardından yaklaşık 318 mahalle gönüllüsüyle sahaya çıkarak Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi uygulamasını gerçekleştirdi. Yeşilyurt Mahallesinde evlerin dış cephelerini inceleyen katılımcılar, Doç. Dr. Gerdan yönetiminde bina cephesi, bina çevresi ve kentsel altyapı kusurlarını tespit etti.