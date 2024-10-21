Başiskele D-130 Karayolu Seymen durağı mevkiinde yapılan durak cebiyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu son bulduKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-130 Karayolu’nun Başiskele mevkiinde yapılan durak cebiyle trafiği akıcı hale getirilirken, sürücü ve yolcular için zamandan tasarruf sağlandı. Seymen durağı mevkiinde ulaşım akslarında trafik yükünü hafifletmek için yapılan durak cebiyle yoğunluğun da önüne geçildi. Mevcut durakta toplu taşıma araçlarının dur-kalk yapması sonucu D-130 Karayolunda oluşan yoğunluk bu çözümle ortadan kalktı. Geriye alınan ve büyütülen durak cebiyle trafik akıcı hale getirilirken D-130 Karayolunda toplu taşıma araçlarının neden olduğu yoğunluk sona erdi.

Kaynak: igf