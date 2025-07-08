Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencilerinden 12 kişi, “Aşçı Yardımcılığı” eğitimini başarıyla tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, 14-18 yaş arası gençlere yönelik mesleki eğitimlerini sürdürüyor. Örgün eğitime devam edemeyen gençlerin istihdama kazandırılması ve sosyal hayata dahil edilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında öğrencilere hem mesleki eğitim hem de psiko-sosyal destek sunuluyor. Öğrenciler, eğitim süresi boyunca çeşitli hobi atölyelerine katılarak eğlenceli ve verimli zaman geçirme imkânı da buluyor.

Bir sosyal hizmet projesi olarak faaliyet gösteren merkezde; aşçı yardımcılığı, baristalık, kuaförlük, pastacılık ve grafik tasarım gibi alanlarda eğitim veriliyor. Öğrenciler, haftanın 5 günü olmak üzere 8 ay boyunca bu alanlarda eğitim alıyor. Bu süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler, başarı sertifikası ile mezun oluyor. Son mezuniyet döneminde 8’i kız, 4’ü erkek olmak üzere toplam 12 öğrenci Aşçı Yardımcılığı eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Eğitim sürecinde öğrenciler, drama, müzik, cam boncuk, ahşap boyama gibi çeşitli hobi atölyelerinde de aktif olarak yer aldı.

SERTİFİKALARINI ALDILAR

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine mezun öğrenciler, aileleri ve merkez personeli katıldı. Törende öğrenciler, mezuniyet sertifikalarını Sosyal Hizmetler Şube Müdürü İrfan Türkmen’in elinden aldı. Törene renk katan bir diğer detay ise pastacılık bölümü öğrencilerinin hazırladığı ikramlar ve müzik atölyesi öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi oldu. Mezuniyet töreni, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.