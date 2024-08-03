Kocaeli Bilim Merkezi’nde Yaz Akademisi Ağustos programı yayınlandı. Birçok atölye ve eğitime ev sahipliği yapacak merkez katılımcılarını bekliyor KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Bilim Merkezi her dönem olduğu gibi yaz döneminde de faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi’nde Yaz Akademisi Ağustos programı yayınlandı. Yaz aylarında çocukları ve gençleri bilimle buluşturan Yaz Akademisi programı temmuz ayının ilk haftasında başlamıştı. Ağustosun son haftasına kadar sürecek program, 6 yaş ve üzeri tüm katılımcıları bekliyor.

BİLİM MERKEZİ YAZ PROGRAMI

Kocaeli Bilim Merkezi yaz tatili boyunca birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Katılımcılar, Yaz Akademisi’nde çeşitli etkinlik ve atölyelerle bilim ve teknolojiye dair keyifli deneyimler yaşarken, optik maceralar, elektriğin serüveni, nörokeşif ve genler, üretken kimyagerler atölyelerine de katılma imkânı yakalayacak.

MUCİTLER ATÖLYESİ

Mucit Teknolojisi Atölyesinde ise katılımcılar kodlamaya giriş, mbot robotik kodlama, mikrobit ile robotik kodlama ve arduino kodlama eğitimlerine katılarak yazılım dünyasına ilk adımlarını atacak. Birbirinden faydalı ve öğretici bu etkinlikler çocuk ve gençlere bilimi sevdirirken, eğlenerek öğrenmeye de teşvik edecek.

DETAYLI BİLGİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Kocaeli Bilim Merkezi’nin düzenlediği Yaz Akademisi, bilim ve teknolojiye ilgi duyan çocukları destekleyerek onların keşfetme ve öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak. Yaz Akademisi programına katılmak isteyenler detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için Kocaeli Bilim Merkezi'nin resmi web sitesi olan www.kocaelibilimmerkezi.com ve sosyal medya üzerinden ulaşabilirler.