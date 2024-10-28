Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi şehir genelindeki esnaflara ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttıKOCAELİ (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’nde de coşku içinde kutlanacak. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi, kenti Türk bayraklarıyla donatmak için çalışmalara başladı. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen bayrak dağıtma etkinliğinde esnaf ve vatandaşlara yaklaşık 25 bin adet bayrak hediye edilecek.

KOCAELİ KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları kapsamında şehri kırmızı ve beyaza bürümek için bayrak dağıtımı gerçekleştirdi. Bu kapsamda 80 kişilik ekip 12 ilçede faaliyet gösteren esnafa ve vatandaşlara 25 bin adet Türk bayrağı dağıttı. Ekipler İzmit Cumhuriyet Bulvarı, Fethiye Caddesi, Gebze Kent Meydanıyla ilçe merkezleri başta olmak üzere tüm esnafa Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler İzmit Cumhuriyet Bulvarı ve Gebze Kent Meydanında vatandaşlara da Türk Bayrağı dağıttı.