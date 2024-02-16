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Büyükşehir’in ilgili personeline doğrudan temin uygulaması, teknik şartname ve ihale dokümanı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar eğitimi verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan şehirde yaşayanlara hizmet üretirken bir yandan personelinin eğitim ve gelişimine katkı sunacak çalışmalar yapıyor. Büyükşehir personeli aldığı eğitimlerle Kocaeli halkına daha iyi ve hızlı hizmet verme kabiliyetine ulaşıyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir’in ilgili personeline düzenli olarak eğitim programları düzenleniyor. Son olarak “Doğrudan Temin Uygulaması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” ve “Teknik Şartname ve İhale Dokümanı Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” eğitimleri Belediye Meclis Salonunda eğitmen Ümit Arslan tarafından gerçekleştirildi.

AMAÇ MESLEKİ DONANIMI ARTIRMAK

Personelin mesleki donanımını artırmak ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitimde, “Doğrudan Temin Süreci, Onay Belgesi, Fiyat Araştırmasının Yapılması, En Uygun Bedelin Tespiti, İhale Yetkilisinin Onayı, Düzenlenmesi Gerekli Görülmüşse Sözleşme, Alımın Gerçekleştirilmesi, Fatura vb. Belgelerin Onay Belgesine Eklenmesi; Hangi Tür İhtiyaçlar Doğrudan Temine Edilebilir?’’ Teknik Şartname Hazırlanması, Piyasa Araştırması, İhale Onay Belgesi, Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Tespiti, Doğrudan Temin Onay Belgesi, Muayene Kabul Komisyonu Kurulması, Malzeme Geçici Alındı Belgesi, Muayene Kabul Belgesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında İhale Süreci ve İşleyişi, Doğrudan Temin Yöntemiyle Alakalı Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Örnekleri’’ gibi eğitim içeriğine yönelik ayrıntılı ve yerel yönetim kapsamında pek çok örneğe yer verilerek katılımcılara aktarımda bulunuldu.

303 PERSONEL KATILDI

Büyükşehir personelinin yoğun ilgi gösterildiği eğitimlere 2 gün süresince toplamda 303 personel katılım sağladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Marmara Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, kamuda etkin bir satın alma sürecinin geliştirilmesi ile dinamik bir yapıya sahip olan ilgili kanunların güncel hallerinin takibinin önemi, değişen ve gelişen uygulamalara hızlıca uyum sağlanması ile mümkün olabileceği vurgulandı.