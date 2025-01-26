Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurduğu sistem ile Büyükşehir’e bağlı tesis ve parklardaki enerji sistemlerini uzaktan takip ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 yıl önce hizmete alınan Enerji İzleme Sistemi, arıza durumlarında ya da sistemin devre dışı kaldığı hallerde uzaktan kontrol imkânı sağlıyor. Büyükşehir, bu sistem ile bünyesindeki tesisler, millet bahçeleri ve parklardaki enerjinin kesintisiz olmasını sağlarken aynı zamanda tasarruflu bir şekilde süreci yönetiyor.

İzmit sahilde yer alan ve Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark’taki 460 aydınlatma direği ve 820 armatürün her biri ayrı ayrı bu sistem tarafından takip ediliyor. Armatürlerden birinde arıza olduğunda ekipler sistem sayesinde arızalı armatürü uzaktan devreye alabiliyor ya da arıza kontrol ekibini yönlendirerek arızanın giderilmesini sağlıyor.

AYDINLATMA SÜREÇLERİ KONTROL ALTINDA

Bu sistem aynı zamanda armatürlerin aydınlatma süreçlerini de kontrol ediyor. Örneğin vatandaşların yoğun olarak kullandığı akşam saatlerinde tam kapasite ile çalıştırılan armatürlerin aydınlatma kapasitesi gecenin ilerleyen saatlerinde ihtiyaca göre yüzde 70 ya da yüzde 40’a düşürülüyor. Böylelikle Sekapark’ta kesintisiz bir şekilde aydınlatma yapılırken aynı zamanda enerji verimliliği de üst seviyede sağlanıyor.

ÜST GEÇİTLER KAMERA İLE İZLENİYOR

Diğer yandan kentte bulunan 47 üst geçit de 380 kamerayla 7/24 uzaktan izleniyor. Bu üst geçitlerdeki 28 yürüyen merdiven ve 88 asansörün de takibi anlık olarak gerçekleştiriliyor. Arızalanan bir asansör ya da yürüyen merdiven anlık olarak sistemde uyarı veriyor. Ekrandan arızanın olduğu üst geçidi gören ekipler hemen müdahalede bulunabiliyor.

Yürüyen merdivenlerdeki en büyük sorun ise vatandaşların start/stop düğmesine gereksiz basması. Zaman zaman çocuklu ailelerin ve engellilerin hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştıran asansörlere de bilinçli bir şekilde zarar veriliyor. Ekipler, kamera sistemi ile hem yürüyen merdivenlere hem de asansörlere zarar verenleri tespit edebiliyor. Böyle durumlarda gerekli yerlere bilgi verilerek kamu malına zarar veren vatandaşlara yaptırım uygulanıyor.