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Deprem başta olmak üzere afetlerden korunmak için hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hasan Aydınlık, “Şehirlerden önce insanın zihnen hazırlıklı olması lazım” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sağlıkta Kalite için İnovasyon Derneği tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları (USKAF) devam ediyor.

‘Etkin Bir Afet Yönetimi İçin Hazırlık’ adlı oturumla devam eden Forum’da acil sağlık yöntemleri ve şehirleri afetlere hazırlama konuları ele alındı. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, ‘’Afetlere şehirlerden önce insanlar zihnen hazırlıklı olmalı. Nehir yatağına ev yapıyoruz, evlerin altından kolon kesiyoruz. Bu mevzulardaki konuların tartışmaya kapalı olması lazım” ifadesini kullandı.

AFET TÜRÜNE GÖRE EĞİTİM VERİLMELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Yerel Yönetimlerin Afet Yönetim Stratejileri başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Aydınlık, “Kocaeli riskli bir il. Kurumların birbirleriyle sıkı işbirliği içerisinde olması gerekiyor. Yangın başka, deprem başka, sel başka tecrübe gerektiriyor. Afetin türüne göre eğitim programı hazırlamak gerekiyor. Yerel organizasyonlar çok önemli. Sadece eğitimler yetmez. Eğitim programlarının bir kısmını farklı illerde yapmaları lazım” dedi.

ÖNCE KENDİMİZİ HAZIRLAMAMIZ LAZIM

Deprem öncesinde kent sakinlerinin öncelikle kendini hazırlaması gerektiğini vurgulayan Aydınlık, “Şehirlerden önce insanın zihnen hazırlıklı olması lazım. Önce kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Nehir yatağına ev yapıyoruz. Evlerin altından kolon kesiyoruz. Bu mevzulardaki konuların tartışmaya kapalı olması lazım” ifadelerini kullandı.

PAYDAŞLARLA BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ise Afet Dönemlerinde Sağlık Hizmetleri–Afet Öncesi Hazırlıklar adlı sunumunu gerçekleştirdi. Afet konusunda duyarlı olunması ve afetlerin verebileceği zararların minimuma indirilmesi için paydaşlarla birlikte hareket edildiğini vurguladı. Prof. Dr. Serkan Yılmaz da Acil Sağlık Yönetimi: Yeni Kavram ve Uygulamalar adlı sunum gerçekleştirdi.