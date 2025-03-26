Kocaeli Büyükşehir Belediyesi heyeti, kardeş şehir Asenovgrad Belediye Başkanı Dr. Hristo Grudev’i ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi heyeti, “Balkanlarda İftar Buluşması” etkinliği kapsamında bulunduğu Bulgaristan’da kardeş şehir Asenovgrad Belediye Başkanı Dr. Hristo Grudev’i ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Grudev, Büyükşehir heyetine teşekkürlerini sundu.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR HEYETİ ASENOVGRAD’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi heyeti, “Balkanlarda İftar Buluşması” etkinliği kapsamında bulunduğu Bulgaristan’da çeşitli ziyaretler yapıyor. Bu kapsamda Balkanlar’daki ilk iftarı Bulgaristan Filibe’deki kardeş şehir Asenovgrad’da veren heyet, burada Asenovgrad Belediye Başkanı Dr. Hristo Grudev’i makamında ziyaret etti. Ziyarette; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Bayram Çolakoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Ar, Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürü Muhammet Hanefi Akbulut ve Meclis Şube Müdürü Uğur Işık yer aldı.

“İKİ TARAF DA KAZANACAK”

Büyükşehir heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Asenovgrad Belediye Başkanı Dr. Hristo Grudev, “Kocaeli ile kardeşiz. Anlaşma nihayete erdiğinde iki taraf da kazanacak. İkili ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor. Devlet ve Belediyecilik bazında yapacağımız çalışmalar her iki tarafın da kazancına olacaktır. Ticari anlamda da karşılıklı iş adamlarımız görüşebilir. Sizi şehrimizde ağırlamaktan mutluyuz” ifadesini kullandı.

“ORTAK ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ”

Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak ise, “Ziyaret amacımız karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak. Şehirlerimiz kardeş şehir oldu. Anlaşma nihayete erdiğinde yerel belediyecilik anlamında ortak çalışmalar yapmayı arzuluyoruz. Şehrimizde yoğun bir Asenovgrad nüfusu var. Onlar da dört gözle bu anlaşmayı bekliyor. Biz hazırız. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın size selamlarını getirdik” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından Asenovgrad Belediye Başkanı Dr. Hristo Grudev’e pişmaniye ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ziyaret anı fotoğrafı ile son buldu.