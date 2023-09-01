Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarının da daha kaliteli ve konforlu olması için hummalı bir çalışma yürütüyorKOCAELİ (İGFA) - Kent merkezlerinde olduğu gibi köy yollarında da kalite ve konforu artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmette sınır tanımıyor. Kandıra ilçesinde vatandaşlara sunduğu konforlu ulaşım imkânlarını artırmaya devam eden Büyükşehir ekipleri, bu kapsamda Eğercili köyü ana grup yolunda 1 bin 600 metre uzunluğunda yağmursuyu tahliyesi için yol kenarına ‘V kanal’ imalatı yapıyor. Çakırcaali köyünde yapılan çalışmalarda ise sathi kaplama eski yol sökülerek, yerine parke yol inşa ediliyor.

PARKE YOL VE V KANAL İMALATLARI

Büyükşehir ekipleri, Eğercili köyünden birçok köye ulaşımın sağlandığı ana grup yolu kenarına ‘V kanal’ imalatı yapıyor.

Yağışlı havaların yola zarar vermemesi, su birikintisinin olası bir trafik kazasına sebep olmaması için yol kenarına yapılan V kanallar yağmur suyunun yoldan tahliye edilmesine yarıyor. Büyükşehir, Çakırcaali Mahallesi Mantarcılar mevkiinde de yoğun bir çalışma yürütüyor. Sathi kaplama eski yolu söken ekipler, yerine parke taşı döşüyor. Büyükşehir tarafından daha güvenli ve konforlu yollar oluşturulması için yürütülen çalışmalar kent genelinde hız kesmeden sürüyor.