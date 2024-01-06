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Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Türkiye’ye örnek olan faaliyetlerinin yanı sıra diğer itfaiye teşkilatlarına teknik ziyaretler gerçekleştirerek, tecrübe paylaşımında bulunuyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gerçekleştirdiği TEKNİK ziyaretlerle ilimizi ve itfaiye teşkilatını tanıtırken aynı zamanda Türkiye’deki diğer itfaiye teşkilatlarını da inceleyerek onların hizmetlerini yerinde görüyor, tecrübe paylaşımında bulunuyor. Son olarak Büyükşehir İtfaiyesi personelinden oluşan bir heyet İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Merkezi İBİTEM tesislerini yerinde inceledi.

Ülkemizin en eski itfaiye eğitim merkezlerinden İBİTEM bünyesinde kullanılan sistemler, sınıflar, istasyonlar, simülatörler ve verilen hizmetler hakkında bilgi alındı. Ülkemizin bulunduğu coğrafi özellikleri itibariyle afetlerle karşılaşılma olasılığının yüksekliği, ayrıca Kocaeli ve İstanbul illerinin metrekareye düşen insan sayısı açısından nüfus ve endüstriyel tesis anlamında yoğunluğu göz önüne alındığında bu tip ziyaretler ilave bir önem kazanıyor.