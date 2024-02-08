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Büyükşehir İtfaiyesi, Tekirdağ ilinde kurulu bulunan Muratlı Karton Kâğıt Fabrikası acil durum ekiplerine yönelik eğitim gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirdiği eğitim ve projelerle adından sıkça söz ettiren, bu sayede hem ülkemizin hem de ilimizin tanıtımında önemli bir rol oynayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda acil durum ekiplerine yönelik eğitimlerine devam eden Büyükşehir İtfaiyesi, Tekirdağ ilinde kurulu bulunan Muratlı Karton Kâğıt San. Ve Tic. A.Ş. firmasının acil durum ekiplerine yönelik eğitim gerçekleştirdi. İşletmenin kendi tesisinde 3 gün süren eğitimde, her gün farklı bir gruba eğitim verildi.

3 GÜNLÜK EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitmenleri tarafından teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilen eğitimde; Yanma ve Yangın, Yangın Yerindeki Tehlikeler, Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri, Acil Durumda Hareket Tarzı, Kişisel Koruyucu Donanım, Taşınabilir Yangın Söndürücüler, Araç ve Ekipman başta olmak üzere çeşitli konularda bilgi sunuldu.

UYGULAMALI YANGIN SÖNDÜRME

Pratik bölümde, taşınabilir yangın söndürücülerle akaryakıt yangını söndürme çalışmaları yapıldı. Bina içi ve bina dışı yangın hortum dolaplarıyla hortum açma-serme ve suyla müdahale yöntemleri uygulandı. Ayrıca monitör kulesi tabir edilen sabit su işleme sistemleriyle de uygulamalı çalışma gerçekleştirildi.