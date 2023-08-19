Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının yetenek sınavı başvuruları 21-29 Ağustos tarihleri arasında ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden online yapılacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenek sınavıyla öğrenci alacak. Konservatuvar yetenek sınavları için başvuru süresi 21 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Başvuru süresi 29 Ağustos Salı günü sona erecek. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

YETENEK SINAVLARI 2-3 EYLÜL’DE

Başvuru süresinin tamamlanmasıyla yetenek sınavları için geri sayım başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetenek sınavları bu yıl 2-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Konservatuvarında 7 bölüm ve 29 Sanat Branşında sanat eğitimi veriliyor. 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlar da bu kapsamda yapılacak. Sınavlar; Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musiki, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale Bölümlerinin ilgili sanat dallarında yapılacak. Yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler, kazandıkları bölüm kapsamında 2 ila 4 yıl arasında sanat eğitimi alacak. Sınavlara ilgili bölüm ve branş çerçevesinde 5 ile 50 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek.

SINAV YERLERİ

Yetenek sınavları Büyükşehir Belediye Konservatuvarının dört ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Güzel Sanatlar branşlarının sınavları Anıt Park içindeki Sanat Atölyesi’nde, bale bölümünün sınavları SDKM’de, geleneksel sanatların sınavları Seka Kültür Alanı içindeki Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde, müzik branşının sınavları ise Leyla Atakan Kültür Merkezi içindeki Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde yapılacak.