Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Aşure Günü’ne özel hazırladığı konserde eşsiz eserleri seslendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Körfez Tütünçiftlik Sahili’nde tasavvuf müziğinin en seçkin eserlerini seslendirerek vatandaşlara güzel bir akşamda müzik ziyafeti sundu.

MEHTERDEN UNUTULMAZ GECE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Körfez Tütünçiftlik Sahili’nde gerçekleştirdiği ‘Sufi Müzik Muharrem Ayı Özel Konseri’ ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Büyükşehir Mehteran Takımı, 4 aydır bu özel geceye hazırlanarak herkesin bildiği ezgilerin yanında Türkiye’de ilk kez seslendirilen ‘Gönül Ezgileri’ni vatandaşlar ile buluşturdu.

MUHARREM AYINA ÖZEL EZGİLER

Konserde sufi müziğinin en seçkin eserleri mehteran yorumuyla seslendirilirken, Muharrem ayının taşıdığı derin anlamla ezgiler kalplere dokundu. Dayanışma, paylaşma ve birlik duygularının yansıması olan Aşure Günü vesilesi ile gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve konser boyunca cep telefonları ile kayıtlar alarak kendilerine bu güzel akşamdan hatıralar sakladı.