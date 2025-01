Kocaeli Büyükşehir Mezbahası’nda 2024 yılında 6 bin 832 hayvanın kesimi yapıldı, kasaplara 1 milyon 828 bin 239 kg sağlıklı et teslim edildiKOCAELİ (İGFA) - Son teknoloji ve hijyenik ortamda hizmet veren Büyükşehir Mezbahası’nda 2024 yılında küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 6 bin 832 hayvanın kesimi gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası halkın sağlıklı bir ortamda et ve et ürünlerini tüketilebilmesi adına hizmet vermeye devam ediyor. İzmit Solaklar mevkiinde bulunan ve içerisinde son teknolojik sistemleri barındıran mezbahada hijyenik ortamda kesimler yapılıyor. Bu kapsamda 2024 yılında küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere toplam 6 bin 832 hayvanın kesimi yapıldı. Kesimlerden sağlanan 1 milyon 828 bin 239 kg et, vatandaşa sunulmak üzere kasaplara teslim edildi.

SON TEKNOLOJİYE SAHİP TESİS

Kesimler Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ruhsatlanmış son teknolojik teçhizatla yapılıyor. 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip mezbaha içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alıyor. Yapıda 200 büyükbaş için, 200 de küçükbaş için kesim alanı bulunuyor. Mezbaha toplamda 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depolarına sahip.

TEMİZLİK VE SAĞLIK HASSASİYETİ

Büyükşehir Mezbahası’nda 2024 yılında 5 bin 662 büyükbaş, bin 170’i de küçükbaş olmak üzere toplam 6 bin 832 hayvanın kesimi gerçekleştirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren tesise 2024 yılı içerisinde birçok kişi ve kurum tarafından teknik ziyaretler de yapıldı. Otomasyonla kontrol edilebilen, hareketli platformlar ve otomatik taşıyıcıların kullanıldığı tesiste ziyaretçilerin ilgisini çeken son sistemler kullanılıyor. İnsan sağlığını koruyan bir teknoloji ile seri ve helal kesim yapılabilmesi vatandaşların takdirini kazanıyor.

ÖRNEK ALINAN BİR TESİS

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı işinin ehli personeller tarafından kesimlerin yapıldığı tesis, gerek sağlık gerekse teknolojik yönden Türkiye ve Dünyada örnek alınıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Mezbahası, bugüne kadar başta Et ve Balık Kurumu olmak üzere Türkiye ve dünyadan bazı Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yanında, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından da incelemelerde bulunulmak üzere ziyaret ediliyor.