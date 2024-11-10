Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik “Etkili İletişim ve Değerler Eğitimi” verildi.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaş memnuniyeti ve üst düzey hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca Büyükşehir’de görev yapan personel için “Etkili İletişim Eğitimi ile Değerler Eğitimi” başlıklarında iki eğitim verdi.

Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde (GEBZESEM) gerçekleştirilen eğitime 167 personel katıldı. Etkili İletişim Eğitiminde iş yaşamında etkili iletişim, empati, aile içi iletişim konularına, Değerler Eğitiminde ise ahlâkî değerlerimizin önemi ile birlikte dürüstlük, hoşgörü, saygı, yardımlaşma, sorumluluk, çalışkanlık gibi konular alanında uzman kişiler tarafından katılımcılara anlatıldı.