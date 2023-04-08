Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarında kullanılan asfaltı, kendisine ait Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretiyor.KOCAELİ (İGFA) - Şantiyede üretilecek asfalta hammadde temin etmek için yapım aşamasında olan Taş Ocağı Sabit Kırma-Eleme Tesisinde ihtiyaç duyulan PMT makinasının alımı amaçlandı. Büyükşehir, hammadde üretecek taş kırma eleme tesisinde kullanılacak PMT Ünitesinin alımı ve kurumu ihalesi düzenledi. Büyükşehir ana hizmet binası ihale salonunda elektronik ortamda gerçekleşen ihalede en düşük teklif 71 milyon TL oldu.

90 GÜNDE KURULUMU YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapım aşamasında olan Taş Kırma ve Eleme tesisi yol yapım-bakım ve onarım projelerinde asfaltta kullanmak üzere çeşitli boyutlarda malzeme üretecek. Tesiste kullanılacak 1 adet Konkasör Tesisi (Sabit Kırma & Eleme) ile PMT Ünitesi alımı ve montajı ihalesini kazanan yüklenici firma 90 takvim gününde kurulumu ve yerine montajı gibi işlemler yapılacak.