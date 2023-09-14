Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın, il genelindeki Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan birlikteliklerini aralıksız sürdürüyor.KOCAELİ (iGFA) - Kenti daha iyi bir geleceğe hazırlamak için Sivil Toplum Kuruluşlarıyla yakın ilişkiler kurmaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Ağrılılar Federasyon Başkanı Ömer Yıldırım ve yönetimini ziyaret ederken, Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Cemal Koçyiğit’i, İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükçü’yü, İnsani Değerler Birliği Başkanı Zeki Canşi’yi, Kocaeli Vanlılar Federasyonu Başkanı Kenan Yıldız’ı, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Uğur Saral ve beraberindeki heyetleri ayrı ayrı makamında konuk etti. Görüşmelerde, Kocaeli’nin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik adımlar atılması noktasında ortak akla vurgu yapıldı.

Sağlıktan sosyal hizmetlere, eğitimden sağlığa, toplumsal değerlerden gençlik ve engelli projelerine kadar birçok alanda konuklarıyla görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, toplumun kozası olan ailenin bir ülkenin geleceği olduğuna da değindi.

“ÜLKE VE ŞEHİR OLARAK HEDEFLERİMİZ VAR”

Toplumsal değerlerimizle ters düşen konularla mücadele etmenin önemine de vurgu yapılan görüşmelerde, şehri imar etmenin yanı sıra gençliği ihya etmenin ne denli önemli olduğuna da değinildi. Bilim, sanat, teknoloji, dünyaya açık, sorgulayan ve okuyan bir gençliğin Türkiye açısından kritik konuların başında olduğunu dile getiren konuklarına Başkan Büyükakın, “STK’larımızın bu konularda duyarlı olması beni çok mutlu ediyor. Hep birlikte bu alanda özveriyle çalışmalıyız” ifadelerini sarf etti. Neslin eğitimi ve toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması hususunda STK’ların etki alanının çok büyük olduğuna da değinilen görüşmelerde, birlik ve beraberliğe özel vurgu yapıldı.