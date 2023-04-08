Büyükşehir, taksicilere sıcak iftarlık dağıtımını bu kez Gebze bölgesinde gerçekleştirdi. Taksici esnafı, Büyükşehir’in yemek ikramıyla oruç açmanın huzurunu yaşadıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet sektörünün en önemli basamaklarından biri olan taksici esnafının her zaman yanında olmaya devam ediyor. Bu bağlamda Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Esnaf ve Sanatkâr İşleri Şube Müdürlüğü, İzmit ve Derince ilçelerinden başladığı iftar yemeği dağıtımına Gebze’de devam etti. Büyükşehir ekipleri, Gebze bölgesinde bulunan taksi duraklarına iftar saatinde tek tek giderek, sıcak yemek dağıtımı yaptı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’IN SELAMINI İLETTİLER

Hem can taşıyan hem de esnaflığın gereklerini yerine getirme sorumluluğuyla gece gündüz çalışan taksici esnafını Ramazan ayında unutmayan Büyükşehir, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçesinde vatandaşlara hizmet veren 63 taksi durağında yaklaşık 540 taksici esnafına iftarlık sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. İftar saatine yakın taksi duraklarının kapısını çalan ekipler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını şoför esnafına ileterek, iftarlık sıcak yemeklerini ikram etti.

“İLK KEZ BÖYLE BİR HİZMET ALDIK”

İlk kez böyle bir hizmet aldıklarını belirten taksici esnafı, düşüncelerinden dolayı Başkan Büyükakın ve görevli personele teşekkür etti. İftar saatinde çalışma zorunda oldukları için evlerine gidemeyen taksici esnafı, Büyükşehir’in yemek ikramıyla durak ya da araçlarında oruç açmanın huzurunu yaşadı. Büyükşehir, Ramazan ayı boyunca diğer ilçelerde de taksici esnafına iftarlık yemek dağıtımı yapacak.