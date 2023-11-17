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Türk yazın ve fikir hayatının önemli kalemi vefatının ikinci yılında okutulan mevlid-i şerif ile yad eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara gül şerbeti ve gül lokumu dağıttı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vefatının ikinci yıldönümünde Türk yazın ve fikir hayatının en önemli kalemlerinden üstat Sezai Karakoç için Mevlid-i Şerif okuttu. Gebze ve İzmit’te okutulan Mevlid-i Şerif’in ardından vatandaşlara, Karakoç ile özdeşleşen gül imgesine atıfla gül lokumu ve gül şerbeti ikram edildi.

Büyük üstat Sezai Karakoç vefatının ikinci yıldönümünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından okutulan Mevlid-i Şerif programı ile yad edildi. Karakoç için Gebze Arapçeşme ve İzmit Yeni Cuma Camilerinde eş zamanlı olarak Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okundu. Ardından cami imamları tarafından Karakoç’un ruhu için dualar edildi.

GÜL LOKUMU VE ŞERBETİ İKRAM EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç’un hemen hemen bütün eserlerinde imge olarak kullandığı ve kendisiyle özdeşleşen “gül” imgesini unutmadı. Bu nedenle Mevlid-i Şerif programının ardından büyük üstadın ruhu için vatandaşlara gül şerbeti ve gül lokumu ikram edildi.

KARAKOÇ’UN HIZIRLA 40 SAAT ESERİ HER YÖNÜYLE ELE ALINIYOR

Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının kutup yıldızı olan Sezai Karakoç için 16-19 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Sezai Karakoç Günleri düzenlendi. Perşembe günü başlayan etkinliklerde Karakoç’un Hızırla 40 Saat Şiirin üzerinden akademisyen ve edebiyatçıların katılımıyla oturumlar düzenleniyor. Özel oturumların yanı sıra, akşamları da yine Sezai Karakoç şiir geceleri ve tiyatro gösterileri düzenleniyor. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programlara özellikle gençler ilgi gösteriyor.