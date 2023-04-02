Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem üreten hem de eğiten bakış açısıyla hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Anne Şehir Merkezi’nde ahşap atölyesi çalışmaları başlatan Büyükşehir, öğrencilerin ahşap ürünler tasarlayıp, üretmesine imkan sağlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Merkezi’nde ahşap atölye çalışmalarını başlattı

Her geçen gün bünyesine yeni bir hizmet başlığı ekleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü kulüp faaliyetleri çerçevesinde çeşitli modellerde ağaç malzeme ve teknikler kullanılarak öğrencilerin hayalini kurduğu model uçak yapıyor. Gençlerin yeni pencereler açmasını, ufuklarının genişlemesine katkı sağlıyor.

ÇOKLU ZEKA GELİŞİMİNE DESTEK

Her öğrencinin yetenekli olduğu bir beceri alanının var olduğu ile ilgili uzman görüşü alarak projelerini hayata geçiren Büyükşehir, ahşap atölyesi ile öğrencilerin çoklu zekâ gelişimine destek oluyor. Atölyelerde çoklu zekâ kuramlarından mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal, bedensel-kinestetik, kişisel-içsel ve doğacı zekâ ile mantıksal ilişkiler kurma, sonuç çıkartma, problem çözme, geometrik şekiller gibi soyut sembollerle çalışma, resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve beden hareketlerini ve el becerisini ustalıkla kontrol etme vb. etkinlikler ile kişisel gelişim sağlanıyor.

İlgi duydukları model uçak yapma hayaline kavuşan çocuklar ileride pilot olmak istediklerini belirtirken, el emeği bitirdikleri uçakları ile gurur duyuyorlar.

Öğrenciler ahşap atölyesinde ayrıca kalemlik, ay yıldız şeklinde masaüstü lamba, kumbara, araba, kepçe, beşik, rüzgâr türbini gibi daha pek çok ürün öğretmenlerin desteği ile yapıyor.