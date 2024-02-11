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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıta ekipleri kaybolan 5 çocuğu ailelerine teslim ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı’nda düzenli olarak devriye geziyor. Bu devriye esnasında ekipler, hafta boyunca annesinin kontrolünden çıkan 5 çocuğu bularak ailesine kavuşturdu.

Büyükşehir’in deneyimli ve dikkati zabıta ekipleri, annesini kaybettiği için korku içinde olan çocukları önce sakinleştirdi. Ekipler tarafından emniyet ve güven altına çocukların daha sonra polis yardımıyla ebeveynlerine ulaşıldı. Çocuklarına kavuşan aileler büyük mutluluk yaşadı.