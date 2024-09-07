Kocaeli Büyükşehir Zabıta ekipleri, 09 Eylül Pazartesi günü İzmit ve Gebze’deki okul önlerinde görev başında olacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 09 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim-öğretim döneminin ilk gününde okul önlerinde görev başında olacak. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi 09 Eylül Pazartesi itibariyle başlayacak. Büyükşehir Zabıta Ekipleri okulların ilk gününde öğrencilerin güvenliği için trafiğin yoğun olduğu bölgelerde 20 personelle görev başında olacak. Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek görev yapacak olan Zabıta ekipleri, İzmit ve Gebze’de okul önleriyle trafiğin yoğun olduğu ana caddelerdeki kritik noktalarda, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde gerekli güvenlik önemlerini alacak. Okulların ilk gününde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştıran ve can güvenliğini sağlayacak olan Büyükşehir Zabıtası, aynı zamanda trafik akışının sekteye uğramaması için de görev yapacak.

Kaynak: igf