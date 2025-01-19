Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, gelen her şikayet ile yakından ilgileniyor. 2024 yılında 6 bin 847 şikayet çözüme ulaştırıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetki alanları çerçevesinde, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri tüm iletişim kanallarını kullanarak 7/24 takip ediyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri 2024’te 6 bin 847 şikayeti çözüme kavuşturdu.

Kocaeli halkının huzuru ve mutluluğu için 7/24 özveriyle görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2024 yılında da kamu düzenini ve güvenliği sağlamak adına başarılı bir şekilde görev yaptı. Periyodik olarak yapılan denetimlerle vatandaşların güvenliğini sağlayan ekipler, gelen şikayetleri de değerlendirerek en kısa sürede çözüme ulaştırdı.

6 BİN 847 ŞİKAYET ÇÖZÜLDÜ

Her zaman ve her yerde vatandaşın yanında olan zabıta ekiplerine 2024 yılında CİMER, zabıta haber merkezi ve 153 çağrı merkezi üzerinden toplam 6 bin 847 şikayet başvurusu geldi. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler talep ve önerileri ilgili birimlere iletti, çözümü için üzerine düşen görevleri yerine getirdi. Ayrıca yıl boyunca birçok vatandaşa bilgilendirme hizmeti de verildi.