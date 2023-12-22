Tahmini Okuma Süresi: dakika

2023 yılının son imar toplantısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Her ay düzenli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan imar toplantısı bu kez Büyükşehir’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı ve Büyükşehir Belediyesi uzman personelinin de hazır bulunduğu toplantıya İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler de katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı aralık ayı imar toplantısında 2023 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında genel değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı soru cevaplar ile görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda 2024 yılına dair planlamalar da gerçekleştirildi.