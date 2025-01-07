Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında özel halk otobüsleri, servis ve ticari taksilere yönelik 20 bin 279 denetim gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında güvenli ve sorunsuz bir ulaşım için binlerce denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 1 yılda 20 bin 279 denetim yaptı.

"Ulaşımda yenilik” sloganıyla kent genelinde yaşayan vatandaşların güvenli, konforlu ve sürdürülebilir seyahat etmelerine imkân sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, denetim noktasında da oldukça titiz bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda 2024 yılında toplu taşıma araçları, ticari taksiler, personel ve okul servis araçlarının mevzuatlara uygun bir şekilde çalışmalarına yönelik denetim ve kontrolleri düzenli olarak yapıldı.

SORUNSUZ VE GÜVENLİ ULAŞIM

Sorunsuz ve güvenli ulaşım için sahada olan ekipler; özel halk otobüsleri, servis ve ticari taksilere yönelik 20 bin 279 denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde araç sürücülerinin belediye tarafından verilen şoför kartı, yıllık güzergâh izin belgeleri, araç temizliği, araçların güzergah ve saatlerinde kalkış kontrolleri sağlandı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; özel halk otobüsleri, servis ve ticari taksilere yönelik denetimlerde kusurlu olan araçlara da işlem yapıyor. Bu kapsamda ekipler, 2024 yılında yapılan 20 bin 279 denetimde 6 bin 203 tutanak tuttu. Tutulan tutanaklarda 4 bin 898 cezai işlem uygulandı.