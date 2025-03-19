Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı otobüslerin bakım ve onarımını kendi bünyesindeki deneyimli ekiplerle yaparak ciddi bir tasarruf sağlıyorKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve okullardan gelen ulaşım taleplerini Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğünce karşılarken, araçların bakımı da kendi bünyesindeki ekiplerle yaparak ciddi tasarruf sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve okullardan gelen ulaşım talepleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğünce karşılanıyor. Bünyesinde bulunan 35 araçla ulaşım hizmeti veren Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü, bakım ve onarım işlemlerini de kendi atölyesinde gerçekleştiriyor. Bu bağlamda 2024 yılında 1.133 kalem onarım işi yapılarak, toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi sağlandı.

11 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANDI

Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklara dayalı bakım çalışmaları ile otobüslerin ömrünü uzatıyor. Araçların bakım ve onarımlarını kendi bünyesindeki deneyimli ekiplerle yapıyor. 2024 yılına ait bakım ve onarım işlemlerinin yüzde 75’lik kısmı Büyükşehir’in deneyimli ustaları tarafından yapıldı. Böylelikle araçların bakın onarım harcamalarında yaklaşık 11 milyon lira tasarruf sağlandı.