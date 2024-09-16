Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelili öğrencilere verdiği sözü yerine getirdi. Büyükşehir, orta öğretim üniversitede 20 bin öğrenciye eğitim desteği veriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın, mahalli seçimler öncesinde Kocaeli’de okuyan öğrencilere eğitim desteği sözü vermişti.

Kocaelili öğrencilere eğitim desteği müjdesi veren Başkan Büyükakın, gençlere verdiği bir sözü daha yerine getiriyor. Büyükşehir Belediyesi; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede örgün eğitim gören öğrencilere eğitim desteği vermek için kolları sıvadı. Kocaeli’de ikamet eden ve ekonomik durumu yeterli olmayan ailelerin çocuklarına 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde ekonomik destek verilecek. Bu kapsamda 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 20 bin öğrenciye eğitim desteği sağlanacak. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak sorularına cevap bulabilecek. Başvurular, Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından bireylerin telefonlarına ‘SMS’ yoluyla bildirilecek.

TAHİR BÜYÜKAKIN SÖZÜ

Başkan Büyükakın, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimi öncesinde Kocaeli Kongre Merkezinde ‘’Yeni Yüzyıl Yeni Kocaeli’’ başlığı altında düzenlenen programda hayata geçirilecek projeleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Başkan Büyükakın programda eğitim alanında çok önemli hizmet ve destekleri de hayata geçireceklerini ifade etmiş, Kocaeli’de orta öğretim ve üniversitede okuyan toplam 20 bin öğrenciye eğitim desteği vereceklerini aktarmıştı. 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede örgün eğitim gören 20 bin öğrenciye eğitim desteği verilecek. Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli’de çocuklarımıza her alanda olduğu gibi eğitimde de sahip çıkıyoruz, yanlarında olmaya devam ediyoruz. 20 bin öğrencimize vereceğimiz eğitim sosyal destek programıyla Türkiye Yüzyılı, Kocaeli’nin yüzyılı olacak’’ dedi.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Başvuru yapmak isteyenler nüfus cüzdanı fotokopisi ile Kocaeli Büyükşehir çözüm masalarına ve sosyal iletişim merkezlerine (SİM) başvuru yapabilecekler. Sosyal İletişim Merkezleri Adresleri için https://www.kocaeli.bel.tr/hizmet/sosyal-iletisim-merkezleri-sim-193.html linkini tıklamak yeterli. Başvuru yapacak kişilerin öğrenci belgesi ve Hanede yaşayan 18 yaş üstü bireyler için SGK hizmet dökümü temin etmesi yeterli olacak.