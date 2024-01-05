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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Barosu avukatlarına verilen Türk İşaret Dili Eğitimi işitme engelli bireylerin adalete erişimi kolaylaştıracak.KOCAELİ (İGFA) - Kendi içinde kuralları olan ve bir dil bilgisi yapısına sahip Türk İşaret Dili her alanda olduğu gibi adli konularda da büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme engellilerin adalete kolaylıkla erişim sağlaması ve avukatlarla rahat iletişim kurabilmesi için Kocaeli Barosu avukatlarına Türk İşaret Dili Eğitimi kursu veriyor. Büyükşehir, bu eğitimle etkin ve tam iletişimi sağlamak, farklı bireyler arasındaki ayrışmayı önlemek, empati duygusunu geliştirmek ve mesleki donanıma katkı sunmayı amaçlıyor.

İLETİŞİM ENGELİ KALKIYOR

İşitme engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve iletişim engellerinin kalkması amacıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kocaeli Barosu avukatlarına Türk İşaret Dili Eğitimi kursu başlattı. Kocaeli Barosu avukatları tarafından yoğun ilgi gören kurs programında kursiyerler, temel işaret dili konuları ve adli mesleki kavramlar öğrenerek, karşılıklı tanışma ve diyalog kurma, cümle kurma anlama ve kavrama, işitme engelli bireye yaklaşım ve iletişim temelleri gibi birçok konuda bilgi sahibi olacak. İki ay sürecek kurs, çarşamba ve cuma günleri 09.00-12.00 saatleri arasında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanlığı Eğitim Salonu’nda gerçekleşiyor. Yapılan ilk eğitime, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Mehmet Gül de katılım sağladı.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Alfabe, Sayılar, Renkler, Günlük Konuşma Terimleri, Kişi-Soru Zamirleri, Sıfat ve Bağlaçlar, Zıt Anlamlı Kelimeler, Fiiller, Duygular, Zaman Kavramları, Sağlık Terimleri, Okul-Eğitim Terimleri, Spor Terimleri, Meslekler, Aile ve Çevre Kavramları, İller, Trafik Terimleri, Coğrafya Terimleri, Yiyecek ve İçecek Terimleri, Eşyalar ve Dini Terimler konularının yer aldığı İşaret Dili eğitimlerinde, işitme engelli bireylerle uygulama dersleri yapılarak işaret dilinin önemine vurgu yapılıyor.