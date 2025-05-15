Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda bin 229 balıkçıya malzeme desteği verdi.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi” kapsamında düzenlenen malzeme dağıtım töreninde projenin önemine dikkat çekti. Başkan Büyükakın, “Körfezi gözümüz gibi koruyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi” kapsamında 4. Geleneksel Malzeme Dağıtım Töreni’ni bugün Seka Deniz Düğün Salonu’nda gerçekleştirdi. Programda sadece bu yıl 333 balıkçıya malzeme desteği verildi. 4 yıldır devam eden proje kapsamında ise bugüne kadar toplam 1229 balıkçıya malzeme desteği verilmiş oldu.

1 MİLYON TON ÇAMUR DENİZDEN ÇIKARILDI

Malzeme dağıtım töreninde konuşan Başkan Büyükakın, denizlerin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Büyükakın, dip çamuru temizliği ile ilgili konuşarak, şu ana kadar 1 milyon ton çamurun denizden çıkarıldığını kaydetti. Müsilajın etkisi ve oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle denizlerin tehdit altında olduğunu vurgulayan Büyükakın, Marmara Denizi’nde ve İzmit Körfezi’nde oksijen seviyelerinin korunması için titiz çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

MARMARA DENİZİ BÜTÜN OLARAK KORUNMALI

Büyükakın, Marmara Denizi’ne yönelik çevresel tehditlere de değinerek, “Marmara denizindeki müsilajın nedeni, azot ve fosfor gibi maddelerin denize karışmasıdır. Bu maddelerin kaynağı ise evsel atıklar, yanlış tarımsal sulama ve endüstriyel kirliliktir” dedi. Başkan Büyükakın, Kocaeli’nde atıkların tamamının arıtıldığını ancak diğer illerin de aynı hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Tahir Büyükakın, çevre kirliliğiyle mücadelede Büyükşehir Belediyesi olarak büyük sorumluluk taşıdıklarını ifade ederek, “Kocaeli'nde denize atılan her damla su arıtılmadan denize bırakılmıyor. Ayrıca, endüstriyel atıklarla mücadele ediyor ve zehirli sulara karşı büyük cezalar uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükakın, suyun dünya genelinde bir güvenlik meselesi haline geldiğini ve Türkiye’nin su stresi yaşayan bir ülke olduğunu belirtti. Su kaynaklarını korumanın, tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla birlikte gıda güvenliği için büyük önem taşıdığını ifade eden Büyükakın, gelecekteki kuraklık risklerine karşı bu sektörlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Büyükakın konuşmasında verilen boya ve diğer malzemeleri mütevazi birer hediye olarak düşünmelerini isterken, "Çünkü üretimin desteklenmesi önümüzdeki süreçte çok hayati bir önem arz ediyor. Bu yardımlar bereketli bir av sezonunda size destek olur, bizleri de hatırlarsınız umarım.” dedi.