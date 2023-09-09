Kocaeli Büyükşehir, şehri güzelleştirme adına adımlar atmaya devam ediyor. Bu bağlamda Başiskele Kazandere Mahallesi’ne köy konağı yapım ihalesi yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’de köy konağı yapımı için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Büyükşehir, Kazandere Mahallesi için köy konağı yapım ihalesini gerçekleştirdi.

Kazandere Mahallesi köy konağının projesi tamamlanarak, Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Etüt Proje Şube Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkıldı. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ihale salonunda elektronik ihale yöntemiyle gerçekleşen ihaleye 3 firma teklif verdi. En düşük teklif 2 milyon 546 bin TL oldu. Verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek.

GELENEKSEL KÜLTÜRÜMÜZÜ GÜNÜMÜZE YANSITACAK

Başiskele Kazandere Köy Konağı projesinin 240 günde tamamlanması planlanıyor. Buna göre proje 160 metrekare alanda 2 katlı olarak inşa edilecek. Konakta çok amaçlı salon, köy odası mescit muhtarlık ve idari ofis yer alacak. Kocaeli’nin geleneksel ev yapısını günümüze taşımayı hedefleyen proje kent kültürünün bir parçasını günümüzde görme şansını verecek.