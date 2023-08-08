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Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi Hamam Deresi üzerindeki eski köprü yıkılarak, yerine 8 metreye 3 metre menfez yapıldı. Kahramanlar Caddesinin 170 metrelik kısmında binder tabakası üstüne aşınma asfaltı serildi. 150 ton asfalt serilen cadde üstyapı çalışmaları kısa sürede tamamlanarak araç trafiğine açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kahramanlar Caddesinde 150 ton asfalt serimi yaptı KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde yaptığı üstyapı çalışmalarıyla konforlu ve güvenli ulaşım ağını genişletiyor.

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