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Kocaeli Büyükşehir, İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı içerişine gençlerin çok sevdiği ve ilgi gösterdiği skate park yapımına başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin isteği üzerine kent genelinde ilçelere skate park yapımına devam ediyor. Seka Sahili, Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel’in ardından bir skate park da İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkına yapılıyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kaykay sporunu tüm kentte yaygınlaştırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sportif yatırımlardan birisi olan skate park yapımına devam ediyor. İlkini Seka sahili Kocaeli Kongre Merkezi yanında yapan Büyükşehir Belediyesi daha sonra Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel ilçelerinde skate park yaptı. Gençlerin isteği üzerine her ilçede bir skate park yapmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir, şimdi de İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkına skate park yapıyor.

4 RAMPALI PARK

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yapım Şube Müdürlüğünce inşa edilecek skate park, güvenlik alanıyla birlikte bin metrekare alana sahip. Gençlerin tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfini yaşamasını amaçlayan Büyükşehir, gençler için alana tek kulvarlı 4 rampadan oluşan skate park inşa edecek.