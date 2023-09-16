Kocaeli Büyükşehir, Körfez Duraklı Mahallesi ile Alihocalar Mahallesini ayıran dere üzerine köprü yaparak iki mahalleyi birbirine bağlayacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol ve köprü yapımı, üst yapı yenileme ve düzenleme hamlesine hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir, Körfez ilçesindeki Duraklı ile Alihocalar mahalleleri arasında kalan dere üzerine köprü yapılması için ihale gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda elektronik İhale yoluyla verilen teklifler açıklandı. En düşük teklifin 29 milyon 961 bin TL olan yol yapım ihalesine 2 firma teklif verdi. Verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek.

İKİ MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Körfez’de iki mahalleyi birbirinden ayıran dere üzerine Büyükşehir Belediyesi araç ve yaya geçişine uygun köprü yapılması için ihale düzenledi. İhaleye 2 firma teklif verdi. Dere üzerine yapılması planlanan köprü 46 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde olacak. Köprünün her iki tarafından bir buçuk metre genişliğinde kaldırım bulunacak. Yüklenici firma iş kapsamında köprü dışında taş duvar imalatı ve dere ıslahı için harçlı pere de yapacak. Çalışmalar yer teslimi sonrası 10 gün içinde başlayacak ve 210 takvim gününde bitirilmesi hedefleniyor.