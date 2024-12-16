Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli Sultan Yıldırım’ın evinin önüne tasarladığı rampa ile engelli bireyin dışarıya çıkmasını kolaylaştırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü “Erişilebilirlik” projesi engelleri kaldırmaya devam ediyor. Her yaştan engel grubu için farklı çözümleri hayata geçiren Büyükşehir, Gebze’de yaşayan bedensel ve zihinsel engelli Sultan Yıldırım’ın evinin önüne yaptığı rampayla ailenin eve ulaşım sorununu çözdü.

Apartman girişine tasarlanan “erişilebilir rampa” ile sorundan kurtulan aile, Başkan Tahir Büyükakın’a ve Büyükşehir personeline teşekkür etti.

Doğuştan zihinsel engelli olan Sultan Yıldırım (28) ilerleyen kas zayıflığı nedeniyle zamanla yürüme yetisini de kaybetti. Ailenin yaşadığı apartmanın girişinde bulunan merdiven, tekerlekli sandalye için uygun olmadığından dolayı Sultan Yıldırım dışarıya çıkamıyordu. Büyükşehir’den yardım isteyen aile, ekiplerin tasarladığı rampa sayesinde artık kolaylıkla dışarıya çıkabiliyor. Rampanın hayatlarını kolaylaştırdığını ifade eden baba Recep Yıldırım, “Her gün bir saat kızımızı dışarıya çıkarıyoruz. Önceden sırtımda taşıyordum. Rampa sayesinde bu sorundan kurtulduk. Kızım şimdi gezmeyi çok seviyor” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kızının hastalığı nedeniyle son 4 yıldır yürüyemediğini söyleyen baba Recep Yıldırım, “Tahir başkanın engellilere olan hassasiyetini biliyorduk. Daha önce Gebze’de benzer örnekleri gördüğümüz için bizde başvuruda bulunduk” dedi. Başvuru sonrası ekiplerin tespite geldiğini ve ivedilikle çözüm üretildiğini aktaran Yıldırım, rampa hizmetiyle kızının dışarıya ulaşımını kolaylaştırmasını sağlayan Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.